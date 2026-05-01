ヴァレンティン・ドリーセン氏は、ロベルト・エーンホーン氏がフェイエノールトの次期ゼネラルマネージャーに最適だと語る。同記者はポッドキャスト『Kick-off』で、エーンホーン氏とクラブがすでに協議したと明かした。

来季、デニス・テ・クロースがゼネラル・ディレクター兼テクニカル・ディレクターを退任するため、後任探しが必要だ。その有力候補とされるのがエーンホーンだ。

「私の知る限り、彼らはすでに1度会談している」とドリーセンは語る。「公表されているかは不明だが、彼を面接しないのは不自然だ。理想的な候補者なので、市場に出たらすぐ動くべきだ。」

「課題は山積みだが、古巣への愛情から就任を望むのは想像に難くない」

ドリーセンは「代わりの人材はすぐにはいない。国際サッカーや大組織を経験した優れたGMを他クラブで探す必要があるが、そう簡単には見つからない」と語る。

「エーンホーンはさまざまな企業の取締役を経験し、これほどの経歴を持つ人物を逃すようでは、クラブとして真剣に受け止められなくなる」と語った。

『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、エーンホーン本人もフェイエノールトGM就任に意欲を示しているが、クラブの監督委員会内では意見が分かれている。