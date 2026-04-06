ヴァレンティン・ドリーセン氏は、今度のワールドカップにおけるオランダ代表の展望について悲観的な見方を示している。『デ・テレグラフ』紙のオランダ代表ウォッチャーである同氏は、ロナルド・クーマン監督が選出した代表チームの主力選手たちが、主にベンチを温めているという事実を特に懸念している。

「オランダ代表は全くダメになるだろう」と、ドリーセンは月曜日の『ヴァンダグ・インサイド』で懸念を表明した。同紙のオランダ代表担当記者は、なぜそれほど懐疑的であるかを説明する。「クーマン監督によればガクポは我々の最高のフォワードだが、リヴァプールではベンチを温めている。レインダースは最高のミッドフィールダーの一人だが、マンチェスター・シティではベンチを温めている。フリンポンとアケもまたベンチを温めている」」

「ファン・ダイクは出場しているが、マンチェスター・シティ戦で3回もミスを犯した。グラヴェンベルフも出場しているが、それだけだ。そして、このリストをすべて見渡すと、本当に気が遠くなるほどだ」と、心配そうなドリーセンは語った。「それに、フレンキー・デ・ヨングはFCバルセロナでプレーしていないが、バルセロナはとにかくすべてに勝っている。」

ヨハン・デルクセンも同席者に全面的に同意した。「抽選結果を見て思ったよ。『まずはグループステージを突破しなきゃ』ってね」と、日本、スウェーデン、チュニジアとの厳しい試合を予見した。

続いてドリーセンは、オランダ代表のキャプテンとしてのファン・ダイクの役割に焦点を当てた。「確かに個性はあるが、ピッチ上でもそれを少し演じている。マンチェスター・シティ戦でもそれが見て取れた。」

最後に、司会のウィルフレッド・ヘネーは痛烈な結論を下した。「期待は持てない。オランダ代表には頼れない。まだキャンセルできるか、それとも無理か？」

「それは無理だと思う。だって、私たちの代わりに誰が出場するんだ？」とファン・デル・ハイプは声に出して自問する。そして冗談めかしてこう付け加えた。「それならアラバか何か、あるいはボネールになるだろう。それとも、結局スリナムが参加することになるのか。」