ヴァレンティン・ドリーセンがアヤックスの「超絶な名曲」を痛烈批判。

ヴァレンティン・ドリーセンは、月曜のデ・テレグラフ紙コラムで、アヤックス対PSV（2-2）を巡るオスカル・ガルシア監督の采配に異議を唱えた。

ヨハン・クライフ・アレナで行われた試合についてドリーセンは「質的に貧弱で、恥ずかしく痛ましいセレモニーに続き、すぐに忘れ去られる内容だった」と指摘した。

ドリーセンはガルシアを主因と断じ、「スペイン人監督の下、アヤックスはアヤックスらしくない。彼はクライフの教えを説くが、実は極度の臆病者だ」と手厳しい。

グルークではなく伊倉を先発させた采配を批判し、「93分にミカ・ゴッツのボレーで辛勝しただけで、2－2をCL制したかのように喜ぶのは、ガルシアのストレスの高さを示している」と断じる。

「ガルシアは勝つより負けないことを優先している。だからPSVのBチーム相手に2－2になったのだ。この試合でヨルディ・クライフには課題が山積みだ。ガルシアは残留を希望しているが、来季もベンチに座るかは不透明だ」とドリッセンは結論付けた。

アヤックスは今夏、財政難で大幅な補強は難しい。PSVに勝つには7ポジションの強化が必要だ。

現在4位のチームはCL直接出場権の獲得が困難で、残る2試合はユトレヒト（ホーム）とヘーレンフェーン（アウェイ）だ。