ドゥシャン・タディッチがセルビア代表に復帰したが、バレンタイン・ドリーセンはそれを前向きには捉えていない。『デ・テレグラーフ』の動画企画で、同氏はNECに所属するこの選手のセルビア代表での役割を評価している。

ドリーセンは、彼のエールディビジ復帰を振り返った。「手放しでは評価できない。ディック・シュロイダーがやりたいサッカー、つまりこれだけの強度と前へのプレッシャーを伴うプレーには、彼は向いていないと思う。ボールを持てば素晴らしい選手だが、彼にはもっと多くのことが求められている」

63歳のウェストラント出身者によれば、タディッチの復帰はセルビアにとって良い知らせとは言えないという。「セルビアが彼を呼び戻すようなら……。彼は前任の代表監督ともすでに不和があった。37歳で、もうすぐ38歳になる。それでセルビア代表の現状はすべて分かる」

「ここ数カ月のタディッチのプレーは、どれも私には物足りない」とドリーセンは評した。「彼がセルビアのリーダーであることは間違いないだろうが、リーダーというのはピッチ上でチームを引っ張らなければならない。NECではそれが明らかにできていない」

「セルビアでも、彼にそれができるとはほとんど思えない。私はタクシー運転手と話したが、彼はチームを若返らせるべきだと言っていた。ならば、37歳のタディッチを呼び戻して、いきなりキャプテンにしてはいけない。そうすればまた昔のパターンに陥るし、それはセルビアで一度も成功したことがない」と、そのジャーナリストは語った。

ドリーセンはタディッチに大きな期待をしていない。「それは同時に、フィルヒル・ファン・ダイクには将来があるということでもある。彼はタディッチよりずっと若いし、あと2年はやれる。でも、タディッチが欧州選手権まであと2年やれるとは思わない」

このコラムニストは、2022年にアルフレッド・シュロイダーの下でのアヤックスですでにこのセルビア人アタッカーの衰えを見ていた。「あの時も『彼をいつまで先発で使い続けるんだ？』と言われていた。今はそこからさらに数年がたち、タディッチは良くなっていない。年齢も重ねているからだ。普通はそれに不具合が伴うし、彼もまさにそうだと思う。もう終わりだと思う」