ミラン・ゾンネフェルトの成長は、ファレンタイン・ドリーセンも見逃していない。現在23歳のストライカーは、1年半前までクイック・ボーイズでアマチュアとしてプレーしていたが、今では6ゴールを挙げ、VriendenLoterijエールディヴィジの得点上位に名を連ねている。

デ・テレグラーフのポッドキャストキックオフ で、ゾンネフェルトの成長が話題に上った。ドリーセンはこう切り出す。「彼がクイック・ボーイズから来たので、テルスターでのプレーを追っていた。どれほど早く適応するか見たかったんだ。特に攻撃の選手だから、何か特別なものがなければならないと思ってね」

「でも、テルスターでは実際のところ、まったくうまくいかなかった。その後、ある時点でトーリッソンとの交換になった。トーリッソンがスパルタからテルスターへ行き、ゾンネフェルトはスパルタへ行ったんだ」

「その時、モーリス・ステインには、彼を獲得したのは良い取引だったと思うと言った。気迫があって、常に動き続ける選手だからね。でも、スパルタでもゴールはとても少なかった」

「それが今、突然得点するようになった。先日のヴィレムII戦では、ペナルティーエリアの際で仕掛け、実に繊細なスルーパスを出すのを見た。誰に指導されているのかは分からないが、ものすごく成長していると思ったよ。それに、まだ比較的若い選手だ」

ドリーセンは、23歳の時にはまだヘラクレス・アルメロでプレーしていたヴェグホルストの成長を思い起こした。ヴェグホルストはその後、AZ、ヴォルフスブルク、バーンリー、ベシクタシュを経て、マンチェスター・ユナイテッドにまでたどり着いた。

「ヴェグホルストはもちろんピークを過ぎつつある。だから、彼が新たなヴェグホルストになるかもしれない。90分間、絶えず動き続けるんだ」とドリーセンは締めくくった。