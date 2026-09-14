バレンタイン・ドリーセンは、アヤックスがイヴ・ビスマをアムステルダムに連れてこようとしている判断をまったく理解できない。『デ・テレグラーフ』のサッカー部門チーフは、アムステルダムのクラブがこのマリ代表MFによって問題ばかりを抱え込むことになると懸念している。

Vandaag Insideに出演したドリーセンは、ビスマについて容赦ない持論を展開した。「あれはどこかのマリ人で、練習に来るより笑気ガスに手を出しているようなやつだ」と語っている。

2年前、ビスマはSNS上で笑気ガスを使用する動画が出回った後、トッテナム・ホットスパーから一度、規律違反による出場停止処分を科された。「娯楽目的で笑気ガスだぞ、それもサッカー選手が！」とドリーセンは嘆いた。

ドリーセンがとりわけ理解できないのは、ビスマという選択がアヤックスのこれまでの判断とどう整合するのかという点だ。「ジョルディ・クライフはノア・ラングを望まなかった。いわゆる扱いづらい選手だったからだ。なのに、こんな選手を獲るなら……。それじゃ問題を抱え込むことになる」

また、ミチェル・サンチェス監督も月曜夜、ドリーセンの批判を浴びた。記者であるドリーセンは、フォルトゥナ・シッタルト戦（5-1で勝利）でオリバー・エドヴァルドセンを左ウイングで先発させたスペイン人指揮官の判断に納得していない。「ベストプレーヤーのウアザネを使わない限り、絶対に優勝なんてできない。あのミチェルはそれをやらない」

さらに、見事な先制ゴールを決めたにもかかわらず、ユリアン・ブラントもドリーセンの批判を免れなかった。「ドイツでは、あのブラントは軟弱者だと思われていた。戦わなければならない場面になると、彼はいなかった」と記者は述べた。

ドリーセンは、試合後のブラントの説明も甘すぎるとみている。MFは前半の自分の出来に不満があったため、ゴール後も控えめな反応をしたと話した。「あのボールを非常にうまく決めた。でも試合後に『自分は良くなかった、だから喜ばなかった』と言うのは、あまりにも簡単すぎる」