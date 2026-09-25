ファレンタイン・ドリーセンは、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンをまったく高く評価していない。『デ・テレグラーフ』の記者は、アヤックスの守護神は自陣ペナルティーエリア内での威厳が足りないと見ており、そのためドイツ代表で長年マヌエル・ノイアーが優先されてきた理由もよく理解できるとしている。

『De Telegraaf』のポッドキャスト『Kick-off』では、まずドイツ戦でのフィルヒル・ファン・ダイクの取り消しゴールが話題に上った。そこで議論になったのは、コーナーキック時の攻撃側選手の振る舞いだ。GKの妨害を狙って、意図的にGKの周辺に立つケースがますます増えているという。テア・シュテーゲンは、ファン・ダイクのヘディング弾の場面で、至近距離にいたブライアン・ブロビーから多少の妨害を受けていた。

ドリーセンはこの流れに否定的で、プレミアリーグの例も引き合いに出す。「イングランドでは本当に当たり前になっている。もしそれがサッカーで、そうやってゴールが生まれていくのだとしたら、私はそれをずっと面白みに欠けるものだと思う」と、この記者は語った。

「とはいえ、われらが親愛なる友人テア・シュテーゲンが、もちろん臆病者なのは変わらない。本当にそうだ。あいつは前に出てくる勇気がまったくない」と、辛辣な言葉が続く。テア・シュテーゲンは何度かボールをパンチングでクリアしようとしたが、ドリーセンによれば説得力に欠けていたという。

「マヌエル・ノイアーがずっとドイツの正GKだったことは、すごくよく分かる」と、この記者は述べた。「彼の方が一段上だ」

同僚のマイク・フェルヴァイは、ブロビーのプッシュを理由にファン・ダイクのゴールが取り消されるのであれば不思議だとした。「ああいうファウルが中盤で起きたら、みんな『そのままプレーを続けさせろ』と言うはずだ」とフェルヴァイは話した。

ドリーセンはさらにこう付け加えた。「彼が実際にバランスを崩されたのかどうかは議論できる。私はそうは思わない。というのも、その点でテア・シュテーゲンは単なる意気地なしだからだ」 なお、金曜日に『Kicker』が伝えたところによると、実際にはこのゴールはブロビーのオフサイドによって無効と判定されていた。