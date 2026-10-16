ファレンタイン・ドリーセンは、アヤックスがミチェル・サンチェスの後任にアルネ・スロットを招聘することを真剣に検討すべきだと考えている。デ・テレグラーフの記者は、スペイン人監督の下でアヤックスにまったく進歩が見られないと指摘。現在無所属のスロットこそ、チームを再びまともにプレーさせる適任者だと考えている。

ドリーセンはポッドキャスト『キックオフ』で、カンファレンスリーグでのハイドゥク・スプリト戦におけるアヤックスの屈辱的な敗戦（2-1）を受け、注目を集める提案をした。「私ならアルネ・スロットに目を向ける。なぜいけない？ このままでは行き詰まりだ。彼らにサッカーをさせるには、選手たちに言葉を届けられる人物が必要だ」

ドリーセンによれば、スロットは今のアヤックスに欠けている資質をまさに備えている。「スロットはコミュニケーション能力が非常に高いし、戦術面でも練習内容の面でも優れている。それで知られている人物だ」と記者は語り、特にミチェルが選手たちに自分の考えを伝える方法に大きな疑問を呈した。

ポッドキャストでは、イェルーン・カプテインスもアヤックス指揮官のコミュニケーション能力を厳しく批判した。「ミチェルの英語は聞いていられない。本当にひどい」と記者は述べ、通訳を介することにも問題があると強調した。「サッカーでは細部が重要だが、その細部を言葉にして説明できなければならない。言語を十分に使いこなせなければ、細部まで伝えるのは非常に難しい」

さらにドリーセンは、いずれ選手たちが監督を真剣に受け止めなくなることを懸念している。「選手たちはすぐにそこにつけ込み、笑うようになる。そうなるとロッカールームに入ってきた監督を見て笑い、『また来たよ』と思う。誰かを笑い始めた時点で、その人の話などもう聞いていない」と記者は語った。

こうした批判の背景には、ドリーセンによれば、アヤックスがまたしてもばらばらだった一夜がある。「本当に見るに堪えなかった。チームの体をまったくなしておらず、誰もが勝手にプレーしていた。11人がそれぞれ孤立していた」

スロットは5月にリヴァプールを解任されて以来、クラブに所属しておらず、昨夏にはオランダ代表監督への就任を断った。47歳の指揮官は8月、代表監督を務めるよりも、毎日選手たちと練習場に立ちたいと明かしている。そのためクラブでの指導に戻ることを望んでいるようだが、アヤックスがスロットにとって選択肢となるかは分かっていない。

ドリーセンは、アヤックスがミチェルとともにアムステルダムにやって来たスペイン人スタッフと袂を分かつ可能性も否定しない。「それがクラブの利益になるなら、そうすべきだ」と述べ、ジョルディ・クライフの方針にも疑問を呈した。「今はもう10月半ばだが、まったく改善が見られない。とっくに改善が見えているべきだった。この監督の下では何の改善も見られない」