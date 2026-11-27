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ヴァレンタイン・ドリーセン氏は、SCフライブルクとFCトゥウェンテのカンファレンスリーグの試合（2-1）で見せたルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクの行動に強い憤りを示した。19歳のFWは試合終了間際、ペナルティースポットを傷つけようとした。ドリーセン氏は『デ・テレグラーフ』のサッカーポッドキャスト『キックオフ』で、今後はこうした行為に一発退場を科すべきだと訴えた。

木曜夜、敵地フライブルクに乗り込んだFCトゥウェンテは勝ち点1を持ち帰るかに見えた。しかし終了間際、主審のマンフレダス・ルクヤンチュカスがドイツ側にPKを与えた。デリー・シェルハントがバルト・ファン・ローイの脚に引っかかって倒れると、選手たちの間で小競り合いが発生。その隙にフェネホール・オフ・ヘッセリンクがペナルティースポットを蹴って傷つけようとした。

『キックオフ』では、ペナルティースポットを傷つける行為には断固としてレッドカードを出すべきか、出演者たちに意見が求められた。

『デ・テレグラーフ』のサッカー部門責任者であるドリーセン氏は、即座に答えた。「イエローカードではなくならない。イエローカードをもらってでもやる価値があると考える人もいる。誰がやるか、あらかじめ決めているだけだ」

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ドリーセン氏は自身の主張を補強するため、ボウト・ベグホルストを仮の例に挙げた。「例えばベグホルストが事前に『俺はもうイエローカードをもらっているから、こうなったらお前がペナルティースポットを蹴って傷つけろ』と言うわけだ」

マティアス・ギンターのPKはポストに当たったが、最後はニクラス・ベステがこぼれ球を押し込み、決勝点を奪った。「正直に言うと、こぼれ球からゴールが決まって痛快だった」とドリーセン氏は語る。「フェネホール・オフ・ヘッセリンクのことがあったからなおさらだ。なんてみじめなやつだ！」

ドリーセン氏によれば、FCトゥウェンテの選手たちには主審の判定に不満を言う理由もほとんどなかった。「不当なPKだとも思わなかった。PKを与えてもおかしくない」と同氏は話した。

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「FCトゥウェンテは当然、その選手とチーム全体を威圧するために、あらゆることをしようとした」とドリーセン氏は続ける。「押したり引っ張ったり、ほかにもいろいろやって、その間にフェネホールがスポットを蹴って傷つけられるようにした。だからドロメルが逆方向に飛び、それでもゴールが決まって、私はうれしかった」

ドリーセン氏は、より重い処分を科せば直ちに望ましい効果が出ると確信している。「本当にあまりにも情けない！ だから私はレッドカードにすべきだと思う。そうすればすぐに解決する。見ていればいい。そうなれば二度と起きない」

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「このレベルでは、あらゆるところにカメラが向けられている。そうなれば、ペナルティースポットを蹴って傷つけろなどと言う監督やチームメートは一人もいない」とドリーセン氏は語り、こうした威圧行為もサッカーの一部だという主張を退けた。「何がサッカーの一部か分かるか？ 大きなチャンスを得たら、きちんと決めることだ。トゥウェンテはそうすべきだった。それ以外は良いプレーをしていたのだから」