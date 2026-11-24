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グスタボ・ヴァレラは今季のセリエAで最大のサプライズだ。昨日も所属するモンツァがフィオレンティーナに3-0で勝利した試合で、2005年生まれのポルトガル人選手は2得点を挙げ、観客を魅了した。その象徴が、見事なヒールキックで決めた2点目だ。昨日の2ゴールで今季リーグ戦の得点数を11に伸ばし、現在は12ゴールで首位のドニエル・マレンに次ぐ得点ランキング2位につけている。

獲得レースをリードするインテル

すでにお伝えした通り、インテルのスポーツディレクター、ダリオ・バッチンはモンツァ対フィオレンティーナを観戦するためブリアンテオを訪れた。ポルトガル人センターフォワードの獲得に向け、現時点ではインテルが先頭に立っている。だがイタリア国内で、1月と来夏の移籍市場に向けてヴァレラを狙うのはインテルだけではない。ユヴェントスとナポリも獲得を争っており、両クラブとも攻撃陣の新戦力と得点力を求めている。

ユヴェントスとナポリ

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ファブリツィオ・ロマーノは状況をこう説明している。「モンツァはヴァレラを200万～300万ユーロで獲得した。ベンフィカには同額提示権があるが、買い戻し権はない。決められた額を払って連れ戻すことはできないが、別のクラブがモンツァにオファーを出した場合、ベンフィカには同額を提示するための5日間が与えられる。そうしなければ、将来の再売却益の20％を受け取る。ただし、ベンフィカがオファーと同額を提示しても、ヴァレラ本人と合意する必要があり、自動的に復帰させられるわけではない」とTuttoJuve.comは伝えた。

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「獲得に向けた動きは非常に多く、数多くのクラブが列をなしている。インテルはダリオ・バッチンとシモーネ・ロ・スキアーヴォを伴い、4度目の視察に訪れた」とロマーノは続ける。「ナポリとユーヴェは以前から関心を示している。ナポリは代理人たちと何度も面会し、非常に良好な関係を築いている。マンナは同じ代理人事務所からラファ・マリンとアリソン・サントスを獲得した。ユーヴェもヴァレラについて接触している。モンツァは1月に売却する可能性があり、十分にあり得る選択肢だ。3000万～3500万ユーロのパッケージが提示されれば、1月にも話がまとまる可能性がある。インテルは状況を把握しているが、FWが4人いるとして、現時点では来夏に向けた投資と考えている。ナポリとユーヴェのほうが1月の獲得を急いでいる」

財務状況とファイナンシャル・フェアプレー

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また、ジャンルカ・ディ・マルツィオもヴァレラを巡る移籍市場の状況を分析した。「モンツァは、保有する戦力面と財務面の資産を最大限に活用すべき時だと十分に理解している。だからこそ、高額での売却を具体的に検討することをためらわないだろう。移籍金は2500万～3000万ユーロ、あるいはそれ以上になるかもしれない。その資金は、今夏と同様に複数の選手を獲得し、チームをさらに強化するために使われる」

「インテルは引き続き彼を追っており、アーセナルとバルセロナも関心を示している」と、TuttoJuve.comが伝えたディ・マルツィオは付け加えた。「今すぐ獲得する必要性がより高いのはユヴェントスとナポリだ。だが、この2クラブは財務状況とファイナンシャル・フェアプレーの両面で、守るべき制約もより多い。したがって」とTuttoJuve.comは伝え、「これほど高額な移籍金を即時に支払う形で交渉を進めるのは難しいだろう」とした。「今週、ヴァレラの代理人とモンツァが会談し、獲得を望むクラブについて話し合う予定だ」