共有 GOALをGoogleでフォロー

フィオレンティーナ戦で2得点を挙げ、リーグ戦11得点に到達したユリッチ率いるチームの逸材。インテルも動向を注視している。

広告

グスタボ・ヴァレラがインテルの視線の前で躍動した。今夜、スポーツディレクターのダリオ・バッチンがブリアンテオで行われたモンツァ対フィオレンティーナを観戦。ポルトガル人FWは主役となり、チームを3-0の勝利に導いた。鮮やかなヒールキックでの1点を含む2ゴールを記録。またしても見事なパフォーマンスを披露し、リーグ戦11得点目を挙げた。セリエAでの初シーズンながら、得点ランキングではドニエル・マレンに次ぐ2位につけている。

記録的な数字：セリエAでは12試合11得点。コッパ・イタリアも含めると12試合13得点となる。イタリアで圧倒的なインパクトを残しているのは、カーボベルデにルーツを持つ2005年生まれのポルトガル人FWだ。ベンフィカの育成組織で過ごし、途中で同じポルトガルのジル・ヴィセンテへ期限付き移籍した後、夏に加入した。過去50年間のセリエAで、最初の11試合で2桁得点に到達した史上3人目の選手となり、その価値はすでに4000万ユーロに達する。先に達成したのは1997年のヴィンチェンツォ・モンテッラと2008年のディエゴ・ミリートだ。

移籍金はいくらか：イヴァン・ユリッチ監督は改めてこう語った。「1月に5000万ユーロを持ってきてくれて、チームを作り直せるなら、私としては構わない」モンツァは2026年7月27日、ヴァレラを350万ユーロで完全移籍により獲得したと発表。FWは2030年6月30日までの契約を結んだ。その半年後、価値は早くも10倍に達している。ヴァレラは主にセンターフォワードを務めるが、別のFWと並んでプレーすることもできる。

獲得を狙うクラブ：セリエAの複数クラブが、その活躍に関心を示している。セリエAデビューと初ゴールを記録した相手は、ほかならぬインテルだった。生粋のストライカーらしいゴールを決めたヴァレラを、インテルは頻繁に視察しており、バッチンが視察のためにモンツァのスタジアムを訪れるのは今回が初めてではない。また、ミランも1月の獲得候補に挙げていた。ヴァレラと同じポルトガル出身のゴンサロ・ラモスにとって、有力な控えになると見ていたのだ。アモリムも同じくポルトガル出身である。このまま活躍を続ければ、ヴァレラがモンツァにとどまる期間は長くないだろう。あと1カ月余りかもしれない。