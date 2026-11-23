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フィオレンティーナ戦で2得点を挙げ、リーグ戦11ゴールに到達。ユリッチ率いるチームの逸材をインテルが注視する。

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グスタボ・ヴァレラがインテルの目の前で躍動した。今夜はスポーツディレクターのダリオ・バッチンがブリアンテオで試合を観戦。モンツァ対フィオレンティーナでポルトガル人FWが主役となり、チームを3-0の勝利に導いた。見事なヒールでの一撃を含む2得点。またしても際立ったパフォーマンスを見せ、リーグ戦11ゴール目を記録した。セリエAでの初シーズンを戦うドニエル・マレンに次ぐ、得点ランキング2位につけている。

記録的な数字：セリエAでは12試合で11得点。コッパ・イタリアも含めると、12試合で13得点を挙げている。カーボベルデにルーツを持つ2005年生まれのポルトガル人FWは、イタリアで圧倒的なインパクトを残している。ベンフィカの育成組織で過ごし、同じポルトガルのジル・ヴィセンテへの期限付き移籍を経て、夏に加入した。現在の価値はすでに4000万ユーロ。過去50年間のセリエAで、最初の11試合で2桁得点に到達した史上3人目の選手となった。先例は1997年のヴィンチェンツォ・モンテッラと2008年のディエゴ・ミリートだ。

移籍金はいくらか：イヴァン・ユリッチ監督は、こう改めて語った。「1月に5000万ユーロを持ってきてくれて、チームを作り直せるなら、私としては構わない」モンツァは2026年7月27日、ヴァレラを350万ユーロで完全移籍により獲得したと発表。FWは2030年6月30日までの契約を結んだ。それから6カ月後、価値はすでにその10倍に達している。ヴァレラは主にセンターフォワードを務めるが、別のストライカーと並んでプレーすることもできる。

獲得を狙うのは：セリエAの複数クラブが、その活躍に関心を示している。セリエAデビューと初ゴールを記録したのは、ほかならぬインテルとの試合だった。生粋のストライカーらしい得点を決めたヴァレラをインテルは頻繁に視察しており、バッチンが視察のためにモンツァのスタジアムを訪れるのも初めてではない。同じくミランも1月の獲得候補に挙げ、同胞のゴンサロ・ラモスの有力な控え候補と見ていた。アモリムもまた同胞だ。この調子が続けば、ヴァレラがモンツァに残る期間は長くないだろう。あと1カ月余りかもしれない。