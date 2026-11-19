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パオロ・ヴァノーリが自身について語った。フィオレンティーナの監督は、明日『Cronache di Spogliatoio』に掲載されるインタビューで、その一部が今日先行公開された。去る6月のフィオレンティーナ退団から、グロッソ解任後の監督復帰まで、ここ数カ月を振り返っている。ヴァノーリはフィレンツェを離れていた時期について、こう語った。「この夏、妻に言われたんだ。『あなたは、明日死ぬかもしれないと思っているかのような夏を過ごしていた』とね。これで、私がどんな夏を過ごしたか分かってもらえただろう」

昨季終了後にフィオレンティーナを去った時期について、さらに続けた。「隠すつもりはない。ピッチ上で勝ち取ったものを続けられなかったことには、強い失望があった。ただ同時に、クラブが変わり、新しい人が入れば、必ずクラブとしての判断があるとも、私はずっと言ってきた。だから、何ができたはずかを考えてつらかったが、それを受け入れた。望んだわけではない休暇で、何となく過ごしていたよ……。幸い、そばに変わり者の仲間たちがいて、時間を過ごす助けになってくれた（笑）。それでも、移籍市場で何が起こり得るかはずっと考えていた」

ヴァノーリは、9月に復帰した当時を振り返った。「本当に予想外の驚きだったが、また何か素晴らしいことを成し遂げたいという大きな意欲を持って受け止めた。『ほら、私が正しかった』と言うために戻ってきたわけではない。そんなことにはまったく興味がない。戻ったのは、オーナーとディレクターが築いているこの新しいプロジェクトを信じているからだ。そして、もっとフィレンツェの街で過ごそうと自分に約束した。昨年は目標を達成するため、ここヴィオラ・パークに住んでいたからね。今はもっと街を楽しみたい。本当に美しい街だし、サポーターは熱狂的で、いつもさらに先へと背中を押してくれる。選手時代に届けた喜びに続いて、サポーターにもう一度喜びを届けたい。あるいは、『よし、これは将来の偉大なフィオレンティーナに向けた土台だ』と言えるような基礎を築きたい」

最後にこう語った。「ピエラッチョーニのプレミア上映にも行った。街で過ごすというのは、そういうことでもある。先日は映画館でボーヴェの映画を見た。胸を打たれたよ。街で時々サポーターに会うが、いつも面白い。選手交代のことまで言ってくるんだ（笑）」