ヴァウト・ヴェグホルストにとって、この試合はキャリア最高の出来とはならなかった。FCトゥウェンテのFWは、木曜夜のFKカラバフ戦で特に自分自身と格闘していたと『デ・テレグラーフ』のイェルーン・カプテインスは伝えており、プレー開始から1時間後に交代となった。

トゥウェンテはカラバフとのホーム＆アウェーの第1戦を、まず本拠地フロルシュ・フェステで戦った。試合開始から1時間が経過した時点で、トゥッカーズは目に見えて苦しんでおり、0-1でビハインドを負っていたため、ジョン・ファン・デン・ブロムは手を打とうとした。

指揮官はそれまで、フェネホール・オフ・ヘッセリンクが自身の第2FWだと口にしていたが、1時間後にサム・ラマースをピッチへ送り出した。

エンスヘーデではひどい扱いを受けていると見られているそのFWは、ヴァウト・ヴェグホルストに代わって投入された。彼の登場には大きな拍手が送られ、一方でヴェグホルストは明らかに不満げな様子でピッチを後にした。

「再び自分自身ともがいていたヴァウト・ヴェグホルストがピッチを去ることになる。フロルシュ・フェステでは、この交代が大きな歓声で迎えられている。ヴェグホルストにとって非常に痛い瞬間だ」と、『デ・テレグラーフ』のイェルーン・カプテインスは述べた。