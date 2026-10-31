ヴァウト・ヴェグホルストが、議論を呼んでいるFCトゥウェンテのメンタリティーについて語った。FWは、最近自身のクラブについて言われていることの一部を「あまり快く思っていない」と、トゥバンティアのインタビューで明かした。

トゥウェンテは先週、AZとのアウェー戦で見事な勝利（2-0）を収めた。しかし、今週末のエクセルシオール戦でそれに続く結果を出せなければ、その勝利の価値は薄れる。テクニカルディレクターのエリック・テン・ハフは先週、「クラブの文化を見ると、FCトゥウェンテはここぞという場面で負けることが多い。そこから脱却しなければならない」と語っていた。

ヴェグホルストも、トゥウェンテにそうしたイメージが定着していることを不快に感じている。「『順位表の下位半分にいるクラブに負ける』という話を、少し聞きすぎている。それはあまり快く思わない」

「そんなことがまた自分たちに起きるのは、選択肢にあってはならない。過去にそういうことがあったとしても、それはそれでいい。でも、もう過ぎたことだ。監督も僕らにそう伝えている。同じ過ちを繰り返さないために、僕らは今、今日という日に目を向けている」

そうした悲観的な見方に腹が立つのだろうか。「いや、そこまで腹が立つわけじゃない。ただ、僕自身、そういう言い方が好きではない。集中して、準備を整えておかなければならない」。そう語るヴェグホルストは、2週間前のFCユトレヒトとのホーム戦（1-2で敗戦）を振り返った。

「前半の僕らのプレーを見れば分かる。本当に良かった……。だからこそ、あんなふうに試合を手放したことにものすごく腹が立った。たった15分間、集中を欠き、ピッチに立っている目的を意識できていなかっただけでね」

「ミスをすることはある。それもサッカーの一部だ。でも、試合の一秒一秒、どんな瞬間も、勝つために集中していなければならない」と、オランダ代表で53試合に出場した同選手は締めくくった。