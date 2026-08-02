ヴァウテル・ブルヘルが土曜、TSGホッフェンハイムのカールスルーエSC戦で存在感を示した。見事なFKで先制点を挙げ、最終的に3-0で勝利したこの一戦を導いている。

ブルヘルは2025年夏にホッフェンハイムへ移籍して以来、すぐさまチームの主力へと成長した。MFはブンデスリーガ1年目のシーズンでいきなり5ゴールを記録し、さらに9アシストをマークした。

前兆が示す通りであれば、ブルヘルは来季もクリスティアン・イルツァー監督のチームにおける最重要選手の一人として存在感を放つことになりそうだ。

13分、ブルヘルは約25メートルの位置からボールを見事にゴール右上隅へとカーブさせた。25歳の元フェイエノールト所属MFは、この一撃で練習試合での勝利への流れを作った。1-0の後にはバンバセ・コンテ、ウムト・トフムジュにも得点が生まれた。

ブルヘルとは対照的に、FCトゥウェンテから加入したマッツ・ロツはベンチスタートとなった。左SBはハーフタイム後にベルナルドとの交代で出場し、最後の30分間プレーした。

ホッフェンハイムは昨季、見事5位でシーズンを終え、その結果ヨーロッパリーグ出場を決めた。チャンピオンズリーグ出場の4位VfBシュトゥットガルトとの勝ち点差はわずか1だった。

ホッフェンハイムはかなり積極的に動いており、ロツに加えてネイサン・デ・カト（アンデルレヒト、1850万）、パトリック・ヴィマー（VfLヴォルフスブルク、10）、カテヤン・レンツ（VfLボーフム、10）、アレッサンドロ・フォークト（ザンクト・ガレン、2.7）もブンデスリーガへ加えた。