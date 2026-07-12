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Day Fourteen: The Championships - Wimbledon 2026Getty Images Sport

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インフィニート・シナーがズベレフを破り、ウィンブルドン2連覇。王座は依然彼のものだ。

ヤニック・シナーが再びウィンブルドンの頂点に立った。世界ランク1位のシンナーはドイツのズベレフを6-7(7)、7-6(2)、6-3、6-4の4セットで破り、キャリア5度目のグランドスラム制覇。第1セットをタイブレークで落としたものの、3時間超の激闘を制した。


この試合はウィリアム王子やダスティン・ホフマン、イタリアスポーツ界の重鎮らが観戦する中、ロンドンで2年連続優勝となった。


シナーはオープン時代でウィンブルドンを2年連続制した10人目の選手となった。前例はレーバー、ボルグ、サンプラス、フェデラー、ジョコビッチだけだこの勝利でシナーは四大大会通算100勝を達成した。






1大会中に100勝を達成したのは、2012年全米オープンのアンディ・マレーだけ。南チロル出身のシンナーは、2024年と2025年の全豪、2024年全米、2025年ウィンブルドンに続く5つ目のGS制覇となった。 さらにインディアンウェルズ、マイアミ、モンテカルロ、マドリード、ローマのマスターズ1000を加え、2026年6つ目のタイトル。圧倒的なシーズンだ。決勝はテニスだけでなく、精神の戦いでもあった。 前週のローラン・ギャロス準優勝から2大会連続でグランドスラム決勝に進んだズベレフは、強力なサーブと攻勢で自己ベストの芝コートテニスを見せた。それでもシンナーは攻略の鍵を見つけ、ズベレフに10連勝。通算成績を5勝10敗とした。

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