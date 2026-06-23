インファンティーノ氏、ワールドカップ優勝チームへのサプライズを明かす。

国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、ドナルド・トランプ米大統領が7月19日の決勝で優勝チームにトロフィーを授与する準備を進めていると発表した。

大会準備中、両者は緊密に連携していたが、6月11日の開幕以降、トランプ大統領は大会に言及しておらず、試合観戦もしていない。

英紙ガーディアンによると、インファンティーノはテレビ番組「フォックス・アンド・フレンズ」で、トランプ氏がニューヨーク・ニュージャージースタジアムで （通称メットライフ・スタジアム）で行われる優勝決定戦の表彰式で主要な役割を果たす予定であると明らかにした。同スタジアムでは昨年、トランプ氏がクラブワールドカップのトロフィー授与式に参加している。

インファンティーノは「大統領と決勝を楽しみ、優勝トロフィーを授与する」と述べ、トランプが授与式に参加するか問われると「常に一緒にいる」と語った。

この流れは、同じスタジアムで行われたクラブワールドカップ決勝を想起させる。当時、トランプ氏はチェルシーの主将リース・ジェームズにトロフィーを授与した後もしばらく表彰台に残った。ジェームズは当時、「トロフィーを渡したら降りると思っていたが、残りたいと言った」と語っている。 「トロフィーを渡したら退席するはずだったが、彼は残りたいようだった」

そのとき何と言ったのかと問われると、ジェームズは「会場が騒がしくてよく聞こえなかった。大統領は優勝を祝福し、この瞬間を楽しんでほしいと言った」と明かした。

チームメイトのコール・パーマーも驚きの表情を浮かべ、「彼が来るのは知っていたが、私たちがトロフィーを掲げている間も残るとは思わなかった。正直、戸惑った」と語った。