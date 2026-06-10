国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、第23回ワールドカップの開幕を喜び、「喜びと祝賀、そして幸福の瞬間」と語った。

2026年大会（米・加・墨共催）の開幕前夜記者会見では、「世界で最も有名でinspirationを与える大会」と強調し、この日はサッカーに集中したいと語った。

また、イラン代表の出場が危ぶまれた昨年3月にはトルコでチームを訪問し、自身が出場を約束したと語った。

「イランは来ないだろうと言う人もいたが、私は『必要ならテヘランまでバスで迎えに行く』と約束し、彼らは『自分たちで来る』と答えた」と明かした。

「イランの出場が確定し、とてもうれしい。チーム全員の努力に誇りを感じる」と語った。

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もしイランがW杯を辞退すれば厳しい制裁が科される。

インファンティーノ氏はイランの参加が「サッカーの精神」を示すと強調。試合に集中し、前向きな雰囲気を創出すると期待感を示した。

彼は、イランの問題がチケットやビザの問題と並んで最近繰り返し取り上げられている主要な課題の一つであると指摘し、これらの問題は「サッカーとは関係なく、世界情勢や開催国に起因するものだ」と強調した。

イラン代表はベルギー、エジプト、ニュージーランドと同居するグループ7で戦う予定だが、代表団の一部は米国ビザ取得やサポーターの入国拒否といった問題に直面している。