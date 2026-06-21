インファンティーノ氏に新たな打撃。64チームへのワールドカップ拡大計画が暗礁に乗り上げた。

2030年W杯を48チームから64チームへ拡大する計画が、UEFAとAFCの反対で暗礁に乗り上げた。次期会長選を控えるFIFAのインファンティーノ会長にとって痛手だ。

南米サッカー連盟（CONMEBOL）のアレッハンドロ・ドミンゲス会長は、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイの支持を得て計画を提案。昨年9月にはインファンティーノ会長に歓迎されたが、現在は勢いを失っている。

同構想は大会100周年記念としてドミンゲス氏が提示し、当時インファンティーノ氏は「あらゆるアイデアを検討すべきだ」と賛同を示していた。

しかし1年が経過した現在、インファンティーノ氏の姿勢は曖昧だ。再選をめざし両者の支持を得ようとしているが、FIFA内部には彼が計画に納得していないと見る声もある。

開催国（スペイン、ポルトガル、モロッコ）も計画が最終段階であることから反対している。FIFAは、南米側が割り当てられた開幕戦3試合以上の開催を確保するための戦術だと見ている。

UEFAのチェフェリン会長は「2030年のスケジュールが狂う」と強く反対し、インファンティーノ氏との対立も顕著だ。AFCも慎重姿勢を崩していない。

1年後に迫るFIFA会長選をにらみ、インファンティーノは48チーム制大会への批判も受け、64チーム制という大改革を推進する意欲に欠けている。