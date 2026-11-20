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国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長（スイス）が、2027年3月18日に予定されている会長選挙に向けて新たな追い風を得た。南米の10協会が全会一致で同氏の立候補を支持すると表明したもので、モロッコの首都ラバトで開催予定の第77回FIFA総会で行われる選挙を前に、その立場を一段と強める形となった。

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南米サッカー連盟（CONMEBOL）は金曜日に発表した公式声明で、加盟10協会がインファンティーノ氏への支持を改めて表明したことを明らかにした。同氏のリーダーシップと、会長在任中に世界のサッカーが遂げた変革を評価したものだという。

声明によると、CONMEBOLの理事会はコパ・スダメリカーナ決勝の前夜、コロンビアのバランキージャで開いた会合で、この決定を全会一致で下した。また、インファンティーノ氏への支持は、2025年5月にパラグアイで開催されたFIFA総会の時点ですでに決まっていたと説明している。

CONMEBOLのこの姿勢は、FIFA会長の座をめぐる争いの輪郭が見え始めた中で示されたものだ。FIFAは選挙に臨む3人の候補者を発表しており、再選を目指すインファンティーノ氏を筆頭に、フランスのフィリップ・ディアロ氏、日本の田嶋幸三氏が名を連ねている。

メディアの報道による見方では、現会長は複数の大陸連盟や各国協会から支持を得ていることもあり、続投の最有力候補とされている。

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南米10協会の支持は、インファンティーノ氏にとって選挙上大きな意味を持つ。FIFAで採用されている投票制度では、協会の規模やサッカー界での影響力にかかわらず、加盟各国協会に1票ずつが与えられるためだ。

選挙の総票数は211票で、当選には絶対過半数、すなわち最低106票の獲得が必要となる。そのため、各協会からの支持をいかに取りつけるかが、次期会長を決める決定的な要素となる。

CONMEBOLがインファンティーノ氏への支持を改めて示したこと自体は驚きではない。同連盟はこれまでも折に触れて支持を表明してきたからだ。ただ、今回の姿勢は、世界のサッカーの運営に関わる一部の決定をめぐり、ここ数カ月の間に意見の相違が表面化した後に示されたものとなる。

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CONMEBOLは去る8月、同連盟が「繰り返される一方的な措置」と呼ぶものについて懸念を表明していた。これらの措置は、対話や、こうした案件に対処するための既定の制度的な仕組みを経ずに講じられたものだという。

こうした懸念は、ワールドカップの権利の一部を売却するという物議を醸した計画に関連したもので、この計画は実現に至らず、サッカー界の一部から反発を招いていた。こうした過去の経緯があったにもかかわらず、CONMEBOLはインファンティーノ氏の立候補に対する支持は揺るがなかったと強調。そのリーダーシップと近年の競技の変革に対する評価に基づくものだとしており、一部の案件をめぐって意見の相違があったものの、10協会が引き続き同氏を支持していることを示した。