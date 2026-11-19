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元パリ・サンジェルマンの選手で、フランスのメディアで活躍するジェローム・ロテンが、世界のサッカー界のスターたちに対し、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長に対抗して行動を起こすよう衝撃的な呼びかけを行った。トップ選手たちに団結し、その影響力を行使してFIFA指導部の交代を実現するよう求め、会長を辞任に追い込み得る集団ストライキの実施にまで言及している。

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ロテンの発言は、2027年3月18日にモロッコの首都ラバトで開催予定のFIFA会長選挙が近づくなかで飛び出したものだ。インファンティーノは同選挙で新たな任期を目指して出馬する準備を進めている。2016年2月からFIFAのトップを務めてきた彼は、今後も国際サッカー連盟を率いていけるかどうかをめぐって課題に直面している。

注目の選挙では、複数の陣営からインファンティーノに対抗する動きが出ている。その筆頭がフランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長だ。欧州各国の協会の支持を取り付けたうえで、欧州サッカー連盟（UEFA）の後押しを受けて出馬し、現会長に代わる選択肢を示そうとしている。

また、日本サッカー協会（JFA）の名誉会長を務める田嶋幸三も立候補を表明し、ディアロとの連携の可能性について協議に応じる姿勢を示した。さらに、元トッテナムのスイス人、ラモン・ヴェガもインファンティーノに挑む意向を表明した一人として名を連ねている。

こうした動きのなか、ロテンは、FIFA指導部の交代は候補者同士の争いや各国協会の動きだけにとどまるべきではなく、選手自身にまで広がるべきだと考えている。選手こそが競技に最も密接に関わり、その将来に最も影響を及ぼし得る存在であり、とりわけ世界的な人気と大きな影響力を持つスター選手がそうだという。

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ロテンはラジオ局RMCの自身の番組「ロテン・サンフラム」で、自分ひとりではインファンティーノを引きずり下ろすことはできないとしつつも、世界のサッカー界のトップ選手たちなら大規模な行動を起こせるとの考えを示した。そして、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、キリアン・エンバペといった大物の名前を挙げ、この取り組みを主導し得る代表的な存在だと語った。

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さらにロテンは、サッカー界のスターたちは競技のなかで特別な地位を占めていると指摘 。それゆえ、彼らが足並みをそろえればFIFA執行部に対して大きな力を持ち得るとし、サッカーは本来選手のものであり、自分たちの将来や出場する大会の将来に影響を及ぼす決定から選手が遠ざけられたままでいることは受け入れられないと強調した。

ロテンは、声明の発表や公の場での批判を求めるだけにとどまらなかった。選手たちに対し、プレーを止めるという実際的な行動を取るよう呼びかけ、15日間の集団ストライキを行えばFIFA指導部への効果的な圧力手段となり、関係者にスター選手たちの要求と真剣に向き合わせることができるとの見方を示した。

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短期間であっても、選手たちが組織的かつ一斉に試合への出場を取りやめれば、スター選手の不在が大会に直接影響を及ぼすため、世界のサッカー界はこれまでとは異なる局面に立たされると説明。それによって、責任ある立場の者たちが競技の運営方法やFIFAレベルで下される決定を見直さざるを得なくなる可能性があるとした。

ロテンはまた、インファンティーノを厳しく批判した。選手を犠牲にして商業的利益と金儲けばかりに注力していると非難し、FIFAの運営手法や会長の決定をめぐる論争が続くなか、自身の見方として、サッカーの健全性と将来が危機にさらされていると警鐘を鳴らした。

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今回の発言が出たのは、インファンティーノが以前、FIFAの大会収益に関連する商業組織に民間投資家の参加を認めるという提案をめぐって批判を浴びていた時期だ。この提案は広範な反発を招いた末に撤回されたが、FIFA指導部と、とりわけ欧州を中心とする複数のサッカー関係者との対立を深めた最大の火種の一つとなった。

ロテンは最後に、トップ選手たちの結束こそが真の変化をもたらし得る道だと改めて強調し、15日間プレーを止めれば無視しがたいメッセージになると力説した。次期FIFA会長選挙に注目が集まるなか、インファンティーノがFIFAのトップにとどまるか否かをめぐり、どのような立場や新たな連携が浮かび上がるのかに視線が注がれている。