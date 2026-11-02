アメリカの「ニューヨーク・タイムズ」紙とフランスの「ル・モンド」紙が報じたところによると、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が特別な金銭的待遇を受けていたことが明らかになった。その内容は、FIFAが2024年、2025年、2026年の同会長のアメリカでの税金を負担するというもので、その金額は約400万ドルと見積もられている。これは、2026年ワールドカップ開催の準備のため、同会長がマイアミ市に滞在する期間に関するものだ。

両紙が伝えたところによれば、FIFAが採用した税額調整の仕組みは、ワールドカップの運営に携わるためアメリカに移った職員に対して金銭的な優遇を与えたり不利益を被らせたりしないことを目的としたものであり、本来は同連盟の職員に限定され、インファンティーノ氏を含む選出された役員は対象に含まれないはずだった。

報道によると、この待遇はFIFA会長に対して2024年に、幹部役員の報酬を決定する少人数の委員会の決定によって付与されたが、同連盟の公式文書には記載されておらず、この決定が何に基づくものだったのかについて疑問を呼んでいる。

詳細はそれだけにとどまらない。報道は、スイス人弁護士でFIFAの独立ガバナンス・監査・コンプライアンス委員会の委員長であり、インファンティーノ氏とは約20年にわたる友人関係にあるブルーノ・チオメンティ氏が、この問題を提起し議論する上で果たした役割を明らかにした。

公開された情報によれば、チオメンティ氏は同連盟内で特別な特権を得ており、ワールドカップを観戦するための「最重要人物（VVIP）」の資格を得た唯一の委員長であった。これにより観戦を希望する試合を自ら選ぶことができた。

さらにチオメンティ氏は、年俸である25万スイスフランをスイスの通貨で受け取っており、報酬をアメリカドルで受け取る他の委員長たちとは異なる。これにより為替レートの差から利益を得ている。

これらの報道は、インファンティーノ氏が、昨年7月に提示したワールドカップの権利を民間セクターの投資家に売却する計画の失敗の余波に直面している時期に出てきたものだ。この計画は反対に遭い、計画を推し進めた場合には欧州がボイコットに動くとの報道もある中でのことだった。

FIFA会長は来る3月18日、カナダのバンクーバー市で4期目となる同連盟の会長選に臨む予定であり、現時点で唯一の立候補を表明した候補者である。