国際サッカー連盟（FIFA）会長ジャンニ・インファンティーノをめぐる問題は終わっていない。欧州サッカー連盟（UEFA）が同氏に辞任を求める警告を発したのに続き、北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）は今週土曜日、FIFA会長職の全面的な見直しを求めた。

フランス紙『レキップ』によると、CONCACAFはインファンティーノへの圧力をさらに強めており、公式声明でFIFA会長がワールドカップの持ち分を売却する計画を撤回する決定を歓迎するとともに、サッカーファミリーの結束を称賛した。

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声明には次のようにある。「誠実なリーダーシップが求められた局面で、我々のメンバーは長期的なサッカーの利益と、良好なガバナンスの原則を守るために結束して立ち上がった。そしてこの結束が勝った」

CONCACAFはすでに以前にも、インファンティーノの計画への反対を表明していた。

計画撤回を歓迎する一方で、CONCACAFはそれだけで満足するつもりはないと明言し、「サッカーの最大の資産であるワールドカップの未来が、いかなる既存のガバナンスの枠組みの外で、透明性も協議も正規の手続きもなく進められた」と強調した。

声明はさらに、今回起きたことは「サッカーを最優先に置くことをやめてしまったガバナンスの症状の一つだ」とし、「この会長職の全面的な見直しを行うことが不可欠だ」と述べた。

報道は、CONCACAFの懸念が他の大陸連盟、とりわけUEFAの立場と重なっていると指摘した。UEFAはインファンティーノに対し、辞任するか信任を失うかの選択を迫ったと報じられている。

またCONCACAFは、その代表者たちが「ガバナンス、説明責任、リーダーシップの問題が、国際サッカー連盟の規則が定めた機関と手続きを通じて正しく処理されるよう、直接、そしてFIFA理事会を通じて介入する」と表明した。