インファンティーノに大きな脅威！日本サッカー協会の田嶋幸三がUEFAの支援を受け、FIFA会長選への出馬に乗り出す

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アジアの有力候補がFIFA会長選への出馬を準備する中、世界のサッカー統治を強固に掌握してきたジャンニ・インファンティーノ会長は、これまでで最大の試練に直面している。日本サッカー協会（JFA）の名誉会長を務める田嶋幸三氏が、FIFA会長選に立候補する意向を正式に表明した。

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有力な対抗馬が登場

チューリヒのFIFA中枢に衝撃が走った。タシマ氏がFIFA会長選への立候補を表明したのだ。2016年から世界のサッカー界を率いてきたインファンティーノ会長にとって、最も有力な対抗馬となる。重要な立候補期限である11月18日を前に、出馬を表明したのは元トッテナムDFのラモン・ベガ氏に続いて2人目だ。

ベガ氏は加盟協会から5件の推薦を得る必要があり、立候補できるかどうかは不透明だ。一方、タシマ氏はその点で苦労しないとみられる。元日本代表のタシマ氏はサッカー界で高い評価を受けており、UEFAから戦略的な支持も得ていると考えられている。欧州サッカーの統括団体であるUEFAは、インファンティーノ会長の指導体制への不満を強めてきた。特に今年初め、FIFAの商業権益の一部を売却するという議論を呼んだ提案があってから、その不満は高まっている。

日本の新聞『スポーツニッポン』に対し、タシマ氏はFIFAの将来に向けた構想を語った。「日本サッカー協会の全面的な支持を得て、この発表ができることに感謝しています」と説明し、こう続けた。「勝ち負けではなく、日本のサッカーが築いてきた誠実で健全、まっすぐな姿勢を世界に伝えることが大切です。今のFIFAに必要なのは、私たちが守ってきたこうした価値観です。それを世界に訴えるため、立候補を決めました」

サッカー界の統治の在り方を懸けた戦い

タシマ氏は、211の加盟協会を擁するFIFAに均衡を取り戻すため、自らの立候補が必要だと位置づけている。特に、サッカー界の財政的な将来を巡り、透明性を高め、集団で意思決定する必要性を強く訴えている。少数の幹部が富の分配を決めるのではなく、公開の場で議論する「公正で公平なFIFA」への回帰を求めている。

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「現時点では、インファンティーノ会長に対抗する人が見当たりません。選挙を経ずに再び任期を得ることは極めて望ましくないと考え、先週、立候補を決めました。これは、FIFAに自らを正す力があるかどうかの試金石です。FIFAを公正で公平な状態に戻さなければなりません」とタシュマ氏は語った。

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「収益を生み出すことはもちろん重要です。しかし、その資金の分配は211の加盟協会すべてで十分に議論すべきです。選ばれた少数の人間が一方的に決定を下す統治体制には、根本的な問題があります。組織を正しい道に戻したい。私は、より大きな目的のために戦っています」

UEFAと変革への模索

タシマ氏の立候補は、現体制に代わる有力な候補を見つけようとするUEFAの、より大きな戦略の一環とみられる。欧州の関係者は数カ月にわたり、各大陸連盟をインファンティーノ会長への対抗で結束させられる候補者を探してきた。欧州中心主義と受け止められるサッカー界の在り方に反感を抱く世界各地の投票者には、むしろ欧州以外からの対抗馬の方が支持を得やすいのではないかとの見方が広がっている。

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タシマ氏が欧州に幅広い協力者のネットワークを持つことを踏まえると、今回の発表のタイミングは特に注目に値する。最近、東京で開かれたアジアサッカー連盟（AFC）の総会で、同氏はUEFAの代表者らと詳細な協議を行ったと報じられている。複数の大陸にまたがる連合を築き、現指導部が投票勢力に及ぼしている強い支配を崩そうとする、連携した動きである可能性を示している。

アジアで割れる支持

タシマ氏の参戦により、AFC内には興味深い構図が生まれた。AFC会長のシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ氏は最近、インファンティーノ会長への支持を公に表明し、大きく方針を転換した。それ以前には反対陣営への接近をうかがわせていた。タシマ氏が候補者となれば、現職会長の伝統的な支持基盤であるアジアの票が事実上、割れる可能性がある。

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インファンティーノ会長は今も、南米やアフリカ、中東の一部といった主要地域で厚い支持を維持している。中東では特に、カタールやサウジアラビアといった有力国から支持を得ている。現職会長が再選を果たして4期目に入るには、必要な106票を獲得しなければならない。依然として本命ではあるものの、タシマ氏のような評価の高い人物の登場により、ラバトでの選出は単なる信任の場とはならないだろう。