国際サッカー連盟（FIFA）の会長、 ジャンニ・インファンティーノ会長は、1982年ワールドカップでアルジェリア代表が世界中のサッカーファンを魅了したと語った。当時12歳だった自身もその一人だったという。

アルジェリアの「魅惑」への賛辞

アルジェリアで新サッカー施設の開所式を行った際、インファンティーノ氏は、ラベ・マジェール率いるチームがドイツ代表と戦った伝説の試合を振り返った。

地元紙によると、インファンティーノ氏は当時のアルジェリアのパフォーマンスを「驚異的」と称え、ドイツ代表が「緑の軍団」の戦術と力に歯が立たなかったと語った。

「ヒホンの出来事」にも言及した。

また、彼は物議を醸したアルジェリアの敗退についても言及。ドイツとオーストリアの「恥辱の試合」が、2勝しながらもグループステージ敗退につながったと示唆した。

インファンティーノは「第3戦で何が起きたかは誰もが知っている」と述べ、結果操作を暗に示した。この事件をきっかけに、最終節を同時刻開催とする規則が導入された。

インフラ整備の支援

これらの発言は、FIFAとアルジェリアサッカー連盟（FAF）の協力強化を目的とした訪問中に述べられた。訪問では、アフリカ戦略に基づく開発プロジェクトの開始、育成センターの視察、スポーツ施設の整備状況確認などが議題に上がった。 さらに、若手選手への投資強化などアフリカサッカー発展策も議論された。