インファンティーノがアルジェリアで「恥辱の試合」に言及。「何が起きたかは皆が知っている」。

国際サッカー連盟（FIFA）の会長、 ジャンニ・インファンティーノ会長は、1982年ワールドカップでアルジェリア代表が世界中のサッカーファンを魅了したと述べ、自身も12歳だった当時、その「砂漠の戦士たち」に心を奪われた一人だと明かした。

アルジェリアの「魅惑」への賛辞

アルジェリアで新サッカー施設の開所式を行った際、インファンティーノ氏は、ラベ・マジェール率いるチームがドイツ代表と戦った伝説の試合を振り返った。

地元紙によると、インファンティーノは当時のアルジェリアのパフォーマンスを「驚異的」と称え、ドイツ代表は「緑の軍団」の戦術と力に全く太刀打ちできなかったと語った。

「ヒホンの出来事」にも言及した。

また、2勝しながらもドイツ－オーストリア戦の“恥辱の試合”でグループリーグ敗退となった背景にも言及した。

インファンティーノは「第3戦で何が起きたかは誰もが知っている」と述べ、結果操作への批判が最終節を同時刻開催とするFIFA規則につながったと説明した。

インフラ整備の支援

これらの発言は、FIFAとアルジェリアサッカー連盟（FAF）の協力強化を目的とした訪問中に述べられた。訪問では、アフリカ戦略に基づく開発プロジェクトの開始、育成センターの視察、スポーツインフラの確認などが議論された。 さらに、若手選手への投資強化などアフリカサッカー発展策も議論された。