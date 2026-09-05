国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、世界最大のサッカー組織のトップとしての自身の将来について、今後の計画に関する明確な回答を一切拒み、憶測を残したままにした。

U-20女子ワールドカップの開幕に出席するためポーランドのカトヴィツェを訪れていたインファンティーノ会長は、辞任を考えているのか、それとも新たな任期に向けて立候補する計画があるのかという記者たちの質問への回答を避けた。

大会とFIFAの使命について長々と語ったあと、インファンティーノ会長は自身の個人的な立場から注目をそらすことを選び、「フットメルカート」が伝えたところによると、メディアに次のように述べた。「その他のことに関しては、語るべきことは多くあるが、それを話すのにふさわしい時と場所があるだろう。今日ではなく、ここでもない」。将来の意向を示すような追加のヒントは一切与えなかった。

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FIFA会長は話の舵を、世界規模での競技発展への取り組みへと向けることを選び、こう語った。「世界中のあらゆる国、選手、才能に機会を与えることが重要なのだ」。国際大会への参加者数の増加に言及した。

インファンティーノ会長はさらに続けて次のように述べた。「今ここで、我々はサッカーを称えている。そしてもちろん、我々はFIFA内で活動を続け、世界のあらゆる場所に機会と尊厳を与え、彼らが発展し、参加し、サッカーを祝うことを可能にする方法と手段を見つけていく」。FIFAの将来への野心をあふれんばかりに披露したものの、自身のキャリアに関する回答をひとつとして与え、記者たちの渇きを潤すことはなかった。