国際サッカー連盟（FIFA）会長のジャンニ・インファンティーノ氏は、モロッコの輝かしい即位記念日の祝賀行事に参加したことへの大きな誇りを表明した。

モロッコ・アラブ通信は、モロッコ国王ムハンマド6世が主催した歓迎式典の傍らでのインファンティーノ氏の発言を、ムディーク市にて報じた。

FIFA会長は「私はこの偉大な国、モロッコ王国において、我が家にいるような思いだ。即位記念日の祝賀に参加するために来た」と語った。

インファンティーノ氏は、モロッコが2030年ワールドカップの100周年記念大会の共同開催に参加することを見られる喜びを表明した。

さらに「モロッコ王国がスペイン、ポルトガルとともに開催を準備している2030年ワールドカップは、間違いなく史上最も美しい大会となるだろう」と付け加えた。

そして「世界で最も美しい国の一つであるモロッコで開催される次回のワールドカップは、最も美しいものにならざるを得ない」と強調した。

この文脈で同氏は、サッカーへの情熱と、喜びと熱狂をもって自国代表を応援することで知られるモロッコの人々が、次回のワールドカップ決勝大会において世界中のサポーターをも迎え入れるだろうと確言した。