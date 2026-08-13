欧州サッカー連盟（UEFA）が主導する連合は、ジャンニ・インファンティーノが最終的に辞任を余儀なくされた場合に備え、その役職の権限を縮小することを目的として、国際サッカー連盟（FIFA）の会長職を大陸連盟間で持ち回りとする案を模索している。

サッカー界の頂点は依然として、「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画をめぐる内部抗争に陥っている。この計画は後に、このスイス系イタリア人の責任者を役職から追い出そうとする消耗戦へと発展した。インファンティーノが自らの立場に固執する一方で、UEFAとその同盟勢力はすでに将来に向けた計画の策定に着手していると、英紙『インディペンデント』が報じた。

今週、サッカー界の多くの指導者がUEFAスーパーカップの観戦のためザルツブルクに集まった。これは、インファンティーノがワールドカップの出資分を民間セクターの投資家に売却する意向を表明したことで始まったFIFAの危機が勃発して以来、彼らが直接、集団で顔を合わせることができた初めての機会となった。

UEFA会長のアレクサンデル・チェフェリンは複数の会合を開いたとされ、アフリカサッカー連盟がかつてインファンティーノを支持していたことを踏まえると、同連盟会長のパトリス・モツェペの出席は特に重要な意味を持つとみられている。

ザルツブルクで議論されたとされる議題の中には、FIFAのガバナンスに関する独立した検証の実施や、同組織の将来的な構造と原則を定めるための政策文書の策定に向けた計画が含まれていた。

一部の情報筋は、これが大陸連盟を含まずFIFAのみに限定されていることには意味があるとみており、これは一部には、EUや同様の多国籍機関にならって、会長職を大陸組織間で持ち回りとする計画と関連している。

これは基本的に、FIFAが今後、インファンティーノやその前任者たちのような権限を持つ会長を戴くことはなくなることを意味する。

また、この構想は、会長職を取り巻く運営体制を大幅に強化し、強力な公務員機構のようなものにすることで補完される見込みだ。

英紙は報道の締めくくりで、UEFAとその同盟勢力は、この危機における最低限の要求として、FIFAの指導部とガバナンスの刷新に焦点を当てていると指摘した。