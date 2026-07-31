インファンティノの「スキャンダル」にトランプが放った意外なコメント

アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ワールドカップの持ち分を民間投資家に売却することを目的とした物議を醸すプロジェクトについて、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長との接触や協議があったことをきっぱりと否定した。

トランプ大統領の否定は、キャンプ・デービッド滞在中に記者から寄せられた直接的な質問への回答として出たものだ。記者は、世界で最も有名なこの大会の所有権の一部を売却する可能性についてインファンティーノ会長と話し合ったかどうかを尋ねたが、大統領の答えは「ノー」という一言で簡潔かつ断定的なものであり、追加の詳細や説明は一切なかった。

FIFAが200億ドル規模のプロジェクトを立ち上げ

国際サッカー連盟は先週火曜日、ワールドカップおよび同連盟が統括するその他の大会の運営・組織を担う、評価額およそ200億米ドルの子会社を設立するという野心的な計画を発表していた。

この計画に基づき、FIFAは新会社の所有権のうち最大20％の持ち分を外部の投資家に売却する意向であり、サッカー界に巨額の投資を注入することを目的とした前例のない一手となる。

トランプとインファンティーノの密接な関係

アメリカ大統領とFIFA会長の間には強固な関係があり、この関係は今夏のアメリカでのワールドカップ開催、そしてそれに先立つ昨夏のクラブワールドカップ開催の後、大きく強まった。そのため、この新プロジェクトにおけるアメリカ側の役割の性質について、多くの人々が疑問を抱くこととなった。

トランプの娘婿が投資家グループを率いる

注目すべき展開として、国際サッカー連盟は、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナーの弟であるジョシュア・クシュナーが設立した投資会社が、この巨額の取引に参加する可能性のある投資家グループの筆頭となる見込みであることを明らかにした。

この事実の公表は、トランプがこの件に関するインファンティーノとの直接的な協議を明確に否定しているにもかかわらず、アメリカ政権がこの取引にどの程度関与しているか、あるいはどれほど近い立場にあるかについて、大きな疑問符を投げかけている。