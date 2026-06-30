ブラジルの若手スター、エンドリックがワールドカップで注目された。ルーカス・パケタの負傷で、カルロ・アンチェロッティ監督は後半開始早々に彼を投入。大会での出場時間がこの試合まで30分足らずだったにもかかわらず、すべてのカメラが彼を捉え、レアル・マドリードの選手は特別な一日を過ごした。

スペイン紙「アス」は試合後、彼が深い感動を込めて語ったコメントを伝えた。 「とても幸せで、神様に感謝しています。この6か月は信じられないほど特別な時間でした。この期間で私の歴史が変わりました。昨年はレアル・マドリードでプレーできませんでしたが、移籍できました。神様に感謝しています。また、リヨンは私の力を引き出し、W杯への道を開いてくれました。心から感謝しています。」

さらに彼はTVEの取材に、代表監督への感謝をこう続けた。「監督には心から感謝している。彼はすべてを理解し、私が何をすべきかを知っている。ハーフタイムに私を投入し、チームの流れを変え、勝利へと導いてくれた」。

19歳の彼は、ブラジル代表の主力としてチームを牽引している。リヨンへの移籍で夢を叶えた彼は、代表での戦いに集中しつつ、マドリードへの復帰を楽しみにしている。 「とても幸せだ。ブラジル代表でのこの瞬間を楽しんでいる。そして、その後、マドリードに戻ることを心待ちにしている」