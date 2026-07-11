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Ole Romeny - Oxford UnitedOxford United
Wessel Antes

翻訳者：

インドネシアのスーパースター、オレ・ロメニーがエールディヴィジに完全復帰

移籍情報
フォルトゥナ・シッタート
インドネシア
オレ・テル・ハール・ロメニー

フォルトゥナ・シッタルトは、オレ・ロメニーをレンタル移籍で獲得した。26歳のフォワードは、オックスフォード・ユナイテッドから1シーズンの期限付き移籍で加入する。

ロメニーはクラブ公式サイトで「入団を決めた瞬間から、ここなら大丈夫だと感じた。クラブの信頼が背中を押してくれた」と語った。

「ピッチに立ち、試合に出場し、自分の実力を示すのが本当に楽しみだ。フォワードとしてチームに決定的な貢献をしたいので、ここで多くのゴールを決め、皆と一緒に素晴らしい成功を収めるために全力を尽くすつもりだ」と、インドネシア代表として10試合に出場した同選手は語った。

テクニカルディレクターのヨリス・マティセンも「オレの獲得は以前から進めていたが、就労ビザの手続きに時間がかかった」と加入を喜んでいる。

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「以前一緒に働いた経験があり、彼の成長と国内外での実績を知っている。攻撃陣の戦力として期待している」と、元W杯ベスト4経験者のマティセン氏は語った。

インドネシア代表として10試合に出場し6得点2アシストを記録。この活躍でインスタグラムのフォロワーは260万人を超える。

前所属のオックスフォード・ユナイテッドでは苦戦したが、ナイメーヘン出身の彼はNEC、ウィレムII、FCエメン、FCユトレヒトでもプレーした。

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