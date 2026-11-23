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インドネシアのサッカーで起きた驚きの場面が、現在SNSで拡散している。プルシブ・バンドンのDFジュリオ・セザール・デ・フレイタス・フィーリョは、バリ・ユナイテッド戦で相手のケヴェン・ダ・シルバ・イナシオを自らピッチの外へ出そうとした。そのやり方が驚きを呼んでいる。

出来事が起きたのは74分。ケヴェンは競り合いの後にピッチに倒れ、試合が一時中断した。その後、MFのケヴェンが自らタッチラインへ向かって歩こうとしたところ、ジュリオ・セザールが彼を持ち上げてピッチの端まで運び、そこで目を疑うような形で地面に落とした。

この行為にバリ・ユナイテッド側はすぐさま抗議した。主審は対応したものの、ジュリオ・セザールへの処分はイエローカードにとどまった。そのため、DFはそのまま試合を最後までプレーできた。

試合後、バリ・ユナイテッドのジョニー・ヤンセン監督は、DFが起こしたこの場面を批判した。オランダ人指揮官は、プルシブが早くプレーを再開したかったことは理解しつつも、そのやり方は受け入れられないと述べた。ジュリオ・セザールにはレッドカードが出されるべきだったとの考えも示した。

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ケヴェン本人も、この行為に納得していない。MFはインスタグラムで、主審の判定をほとんど理解できないという思いを示し、「恥ずべきことだ。イエローカードだけだなんて。これは何のサッカーなんだ？」と反応した。

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プルシブ・バンドンは日曜日、バリ・ユナイテッドから重要な勝利を挙げた。アウェーのバリ・ユナイテッドが66分にマルコ・ドゥガンジッチの得点で先制したが、その後、マリアーノ・ペラルタとルカ・メナロが試合をひっくり返し、プルシブが2-1で勝利した。ペラルタは終盤にレッドカードを受けた。

この勝利により、プルシブはインドネシア・スーパーリーグで10試合を終えて4位につけている。勝ち点は19で、得失点差で上回る3位バリ・ユナイテッドと並ぶ。首位プルシジャ・ジャカルタの勝ち点は22だ。

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オランダのサッカーファンにとって、インドネシアリーグには注目すべき選手がいる。バリ・ユナイテッドにはオランダ人選手が何人も在籍する。日曜日はマイク・ハウプトマイヤー、タイメン・ゴッペル、ティム・レセフェールが先発し、レムコ・バルクは77分から途中出場した。さらに、チームを率いるヤンセン監督もオランダ人だ。

プルシブ側でも、オランダにルーツを持つ複数の選手がプレーした。トム・ハイェ、エリアーノ・ラインデルス、サンディ・ウォルシュ、マルク・クロックがそろって先発した。