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インテルにとって忘れられない土曜の午後となった。

アウェーチームのサポーターで埋まったセスト・サン・ジョヴァンニのスタディオ・ブレーダで、インテルU-23が首位ポテンツァを2-1で破った。

モスコーニがマレッロにパスを送り、マレッロは左足でコントロールして右足で先制ゴールを決めた。

一時同点となるゴールを決めたのはセッレリ。ペトルンガーロのクロスにプレスティアが触れたボールを、至近距離から押し込んだ。

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後半53分には、ペトルンガーロのペナルティーエリア外からのシュートがフィオルディリーノの腕に当たり、PKが与えられた。しかし、メルグラーティがカストラーニのPKを止めた。

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90分まで残り10分のところで、ヴェッキ監督がマンクーゾとアグボニフォを投入。2人が決勝ゴールにつながる攻撃を作り、最後はペナルティーエリア外からの左足シュートがニアサイドに決まった。

この勝利で3ポイントを獲得し、インテルU-23は勝ち点23に到達。モノーポリ、ソレントと並び、上にいるのはポテンツァ（35）とバーリ（26）だけとなった。

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11月25日（水）には、インテルのセカンドチームがアウダーチェ・チェリニョーラの本拠地でセリエC・グループCの未消化試合に臨む。

試合記録：

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インテルU-23 2-1 ポテンツァ

得点者：16分 マレッロ（I）、23分 セッレリ（P）、85分 アグボニフォ（I）。

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インテルU-23（3-4-2-1）：メルグラーティ；ボーヴィオ、プレスティア、トスト；アイードゥ（80分 マンクーゾ）、カチュマルスキ（87分 レ・チェッコーニ）、フィオルディリーノ（87分 ボーヴォ）、マレッロ；モスコーニ（80分 アグボニフォ）、シャルリス；ズベレク（64分 フマガッリ）。控え：タオ、ライモンディ、アヴィタービレ、チェルペッレッティ、スタンテ、ソリーノ、ガロネッティ、ヤキロヴィッチ。監督：ヴェッキ。

ポテンツァ（4-3-3）：クッキエッティ；カーワン、ロイアコノ、ブーラ、ルッソ（79分 アジャポン）；カストラーニ（68分 ギゾルフィ）、バンド、デ・マルコ（79分 フランツォリーニ）；ペトルンガーロ、セッレリ（68分 ムラーノ）、ダウリア。控え：フランキ、ジローニ、ヴェルツァ、ブルスキ、マッツェオ、マンフレドーニア、スタヴェル、ドス・サントス。監督：ティッシ。

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主審：トロピアーノ。

警告：アイードゥ（I）、ズベレク（I）、ブーラ（P）、カチュマルスキ（I）、アグボニフォ（I）。

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一方、インテルのプリマヴェーラはユヴェントスとのイタリア・ダービーに2-0で勝利。主将ククリスがヘディングで、グリゾーニ・ファザーナがカウンターから、それぞれ1得点を挙げた。

エミリアーノ・ビジカ監督率いるインテルU-20は、リーグ戦11試合で勝ち点22とし、首位に浮上した。

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試合記録：

インテル 2-0 ユヴェントス

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得点者：41分 ククリス（I）、89分 グリゾーニ・ファザーナ（I）。

インテル：ファッロナート、ブレーダ、ラ・トッレ、ダゴスティーノ、ククリス（64分 ストランド）、ヴカイ（74分 モレッサ）、ヴィルトゥアーニ（64分 グリゾーニ・ファザーナ）、モランドゥッツォ（83分 リッシ）、フランキ（74分 コンテ）、ロッカ、マツキエヴィチ。控え：レシ、パヴァン、プツェン、カルテロ、マタッレーゼ、プリチェッリ。監督：ビジカ。

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ユヴェントス：フリ、ボラージオ（72分 バンバッリ）、デ・ブルル、レイノー、レプチュク（79分 サンブ）、ヴァッラーナ（79分 コイトゲン）、チェッピ、ベイツ、ティオッツォ（72分 サンタ・マリア）、ソスナ（58分 ロペス）、ブラッコ。控え：ナーヴァ、ヒーレン、プレクパヌ、ミリア、シッラ、ベッリーノ。監督：スパノ。

主審：ガリッフィ。

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警告：デ・ブルル（J）、ロッカ（I）、ボラージオ（J）、フランキ（I）。