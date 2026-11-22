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アタランタ対インテルは、息つく暇もないほど波乱に満ちた一戦となった。8ゴール、2度のPK判定、激しい抗議、両チームの数々の決定機。最後はニューバランス・アリーナでの4-4という派手な引き分けに終わった。



スクデット争いでライバルのラツィオ、ローマ、ミランが大勝したのを受け、インテルにとってはその勝利に応える真価が問われる一戦のはずだった。だが、すべてを台無しにしたのはクリスティアン・キヴ監督率いるインテルだった。マウリツィオ・サッリ監督率いるアタランタを相手に3度、2点差をつけながら、そのたびに差を詰められ、最後は同点に追いつかれた。



前半序盤、バレッラのシュートが幸運にもコースを変え、ピオ・エスポジトが先制点を決めたことで、試合はインテルにとって順調に進むかに見えた。そのイタリア人ストライカーはCKから追加点を挙げ、早くも2得点を記録。だが、暫定的な2-0の直後にエルマスに2-1とされると、インテルの守備陣に再び問題があることは明白になった。



後半には、チャンスメーク役に回ったテュラムの縦パスを受けたピオ・エスポジトがハットトリックを達成したが、それでも勝負は決まらなかった。アタランタはロウとパシャリッチの投入も奏功し、反撃の力を見せた。72分、クルストヴィッチのCKからのシュートをまず好セーブで阻まれた後、再びCKでインテル守備陣の隙を突き、デ・ケテラーレが3-2に。勝負は再び分からなくなった。



3-2となっても試合の勢いは衰えない。その直後、テュラムのシュートをザッパコスタがゴールライン上で手を使って防ぎ、この試合最初のPKが与えられた。レッドカードが出なかったことにキヴ監督は抗議。PKは認められたが退場はなく、スチッチが決めて4-2とし、再び勝負が決まったかに思われた。



ところが4-2の場面でラウタロとスタンコヴィッチを投入した後、インテルの守備のリズムはさらに乱れ、左サイドで崩され続けた。ロウのお膳立てからデ・ケテラーレに4-3とされると、90分にはそのベルギー人選手が空中戦でバストーニの体勢を崩し、ボールが高く上げた腕に当たった。再びPKが与えられ、ケシエが決めて最終スコアは4-4となった。



インテルは再び勝ち点を落とし、前述の通りラツィオ、ローマ、ミランの勝利に応えられなかった。首位ラツィオとは3ポイント差に開き、ローマには追い抜かれて1ポイント差をつけられた。ミランはインテルとの2ポイント差、コモは3ポイント差に戻している。ただ、懸念されるのは17失点という数字だ。インテルは失点の少なさでセリエA9位となっている。





アタランタ対インテル 4-4

得点者：16分 ピオ・エスポジト（インテル）、32分 ピオ・エスポジト（インテル）、35分 エルマス（アタランタ）、52分 ピオ・エスポジト（インテル）、72分 デ・ケテラーレ（アタランタ）、76分 スチッチ（PK、インテル）、81分 デ・ケテラーレ（アタランタ）、91分 ケシエ（PK、アタランタ）

ゴールと主な場面



91分 ゴール：ケシエがPKでマルティネスの逆を突く。



90分 PK：デ・ケテラーレがバストーニに先んじてジャンプを妨げ、ヘディングしたボールがバストーニの広げた腕に当たる。マレスカ主審はPKを与える。



87分 チャンス：自陣でスチッチがケシエにボールを奪われる。アカンジはラスパドーリにかわされ、守備が崩壊。ボールはペナルティーエリア際のパシャリッチの足元へ渡る。強烈な右足のシュートが隅を狙うが、ジョゼップ・マルティネスが跳び、片手でCKに逃れる。



84分 チャンス：アタランタが再びカウンター。インテル守備陣の不意を突いて右サイドを突破し、スルーパスでラスパドーリがゴールへ抜け出しかける。だが、マルティネスが絶妙なタイミングで飛び出し、足で先に触れて失点を防ぐ。



81分 ゴール：諦めないアタランタは、ロウが左サイドを突破してゴールライン際まで進む。アウトサイドで中央へクロスを送り、デ・ケテラーレがトラップから強烈な左足のシュート。パヴァールに当たってコースが変わり、再びマルティネスの背後のネットに収まる。



76分 ゴール：スチッチがPKを決める。



75分 PK：テュラムが再び猛進。スポルティエッロもかわしてシュートを放つと、ザッパコスタがゴールライン上で防ぐ。だが、倒れながら手でボールに触れてゴールを阻止し、その後もう一度ボールに触れる。マレスカ主審はPKとイエローカードを宣告。インテル側はレッドカードを求めて抗議する。



72分 ゴール：再びCKからヘディング。今度のデ・ケテラーレの一撃にはマルティネスもなすすべがない。



71分 チャンス：ザレフスキが左から蹴ったCKがクルストヴィッチに届く。ヘディングシュート。



60分：テュラムが1対4のカウンターに持ち込み、ペナルティーエリア際でスカルヴィーニに倒される。妥当なイエローカード。ディマルコのFKは壁に当たる。



52分 ゴール：パヴァールがクルストヴィッチに素早く先んじ、インテルの攻撃を始める。テュラムがペナルティーエリア際まで運ぶと、アタランタ守備陣を切り裂く絶妙なスルーパスでピオ・エスポジトをスポルティエッロと1対1にする。イタリア人FWは冷静に右足でボールを浮かせ、3-1とする。



42分 抗議：マレスカ主審がプレーをさかのぼり、アタランタ陣内での空中戦におけるザレフスキのスチッチに対するファウルを取って、カウンターの可能性を断つ。アタランタとサッリ監督が激しく抗議する（ 判定の検証はこちら ）



35分 ゴール：アタランタが反撃。ザレフスキが左からペナルティーエリア内でボールを受け、後方のエルマスへクロスを送る。エルマスは左足でのダイレクトシュートを空振りするが、ボールは足元に残る。元ナポリの選手は素早く体勢を整えて強烈なシュートを決め、マルティネスにはどうすることもできない。



34分 負傷：インテルが最初の交代を余儀なくされる。チャルハノールが太もも裏の屈筋に問題を抱え、交代を求める。筋肉の負傷だ。



32分 ゴール：ディマルコのCKがペナルティーエリア中央でフリーのピオ・エスポジトに届く。高く跳び上がり、ヘディングで追加点を決める。



32分 チャンス：テュラムがペナルティーエリア内でフリーになり、ダイレクトで右足のシュートを放つが、スポルティエッロがセーブ。さらに、至近距離からシュートに持ち込んだピオ・エスポジトの一撃も見事に防ぐ。



31分 チャンス：アタランタが左からペナルティーエリアに入り、クルストヴィッチがそれほど強くないグラウンダーのシュートを放つ。マルティネスは倒れながら弾くも、処理しきれない。だが、スペイン人GKはすぐさま立て直し、足でボールをかき出す。デ・ケテラーレに渡っていれば無人のゴールに決められるところだった。



16分 ゴール：インテルが右サイドで攻撃を組み立てる。アタランタ守備陣はテュラムへの縦パスを2度はね返すが、ボールはサイドに開いたバレッラへ。バレッラがクロスを試みると、スカルヴィーニが短くクリアする。そのボールに真っ先に反応したバレッラがすぐにシュートを放つ。再び相手に当たってコースが変わり、ペナルティーエリア中央でフリーのピオ・エスポジトのもとへ。素早く反応してスポルティエッロを破り、先制する。



11分 チャンス：テュラムが右サイドでロングボールを収め、走り込むディマルコにヒールでつなぐ。中央へのクロスに、コラシナツとスカルヴィーニの間でポジションを取ったピオ・エスポジトが高く跳んで頭を合わせるが、ボールはファーポストをわずかに外れる。



7分：ザレフスキがピオ・エスポジトのヘディングによるクリアミスを拾い、右から中央へ切り込んでシュート。しかし、マルティネスが正面で倒れ込みながらセーブする。



3分 チャンス：ムヒタリアンがペナルティーエリア内でボールを受け、アタランタ守備陣を引きつけてから、ペナルティーエリア際のチャルハノールへつなぐ。強烈な右足のシュートはアタランタの選手たちの間を抜けるが、コラシナツが最後に足を出してCKに逃れる。



0分 負傷：カルネセッキがウォーミングアップ中に膝を痛める。先発メンバーとして登録されていたが、出場を断念。スポルティエッロがプレーする。



0分：ベルガモのニューバランス・アリーナで20時45分にキックオフ。



試合情報、スタッツ、注目情報、分刻みの速報はこちら



アタランタ対インテル：試合記録



アタランタ対インテル 4-4



得点者：16分 ピオ・エスポジト（インテル）、32分 ピオ・エスポジト（インテル）、35分 エルマス（アタランタ）、52分 ピオ・エスポジト（インテル）、72分 デ・ケテラーレ（アタランタ）、76分 スチッチ（PK、インテル）、81分 デ・ケテラーレ（アタランタ）、91分 ケシエ（PK、アタランタ）



アタランタ（4-2-3-1）：スポルティエッロ、ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ、ケシエ、エデルソン（69分 パシャリッチ）、エルマス（69分 ロウ）、デ・ケテラーレ、ザレフスキ（73分 ラスパドーリ）、クルストヴィッチ。



控え：ソンゾーニ、スレマナ、スカマッカ、サマルジッチ、クリステンセン、オブリッチ、イデレ、ベルナスコーニ、ガエターノ。



監督：サッリ



インテル（3-5-2）：J・マルティネス、パヴァール、バストーニ、カルロス・アウグスト、スペンス、バレッラ（64分 ジョーンズ）、チャルハノール（33分 スチッチ）、ムヒタリアン（78分 スタンコヴィッチ）、ディマルコ（64分 アカンジ）、テュラム、ピオ・エスポジト（78分 ラウタロ）。



控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、ストーンズ、ルイス・エンリケ、ディウフ、ビセック、ラヴェッリ。



監督：キヴ



主審：マレスカ



警告：スカルヴィーニ（アタランタ）、ザッパコスタ（アタランタ）



退場者：なし