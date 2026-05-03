インテルは日曜日の夜、イタリアリーグ王者に輝いた。パルマ戦では精彩を欠いたが、辛勝しタイトルを獲得した。

10分にはバレッラのクロスをダムフリーズが頭で合わせかけたが、ポストを外れた。

堅守パルマにもチャンスがあった。FWマテオ・ペッレグリーノのボレーは枠を外れた。

ホームチームは前半最大のチャンスを活かせなかった。ペナルティエリアでの素早い連携からバレラがシュート、しかしクロスバーとGK鈴木の背中に当たりゴールならず。リバウンドもトゥラムが決めきれず、鈴木が足で阻んだ。

しかし前半終了間際、ピオトル・ジエリンスキのスルーパスをトゥラムがファーサイドに決めて先制した。

後半は大きな展開なく進んだ。最も危険な場面は終了20分前に訪れ、途中出場のヘンリク・ムヒタリアンがフェデリコ・ディマルコの鋭いクロスを後ろに外し、シュートまで持ち込めなかった。

直後、ディマルコの低いクロスをダムフリーズが合わせるも、ボールは大きく枠の上へ外れた。

結局、2点目が決まり、国内リーグ優勝が確定した。ムヒタリアンはラウタロ・マルティネスからの絶妙なパスを受け、ゴールに流し込んだ。2-0。

終了5分前、パルマは1点を返したかに見えたがオフサイドで取り消された。インテルもダヴィデ・フラッテージのシュートがあったがGKの好守に阻まれた。