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2027-28シーズンのインテルはどのようなチームになるのか。ピッチ上でもベンチでも基本方針は変わらないだろうが、来季にトップチームが着用するホームユニフォームのデザインは、すでに明らかになりつつある。

世界の主要クラブのユニフォームに関するリークや先行情報を専門とするサイトFootyheadlinesは、インテルとナイキが新ホームユニフォームに向けて取り組んでいたコンセプトを伝えた後、クラブがそのアイデアの実現を求めたと報じた。公式のリーク情報に先駆け、特別に制作された完成予想図も公開している。

新ユニフォームの前面には、同じ幅の黒と青の縦じまが5本入る。今季の7本から減る形だ。蛇を思わせるデザインで、青に黒のグラデーションがかかったように見える独特の「うろこ」模様が施される。

エンブレム、用具サプライヤーのロゴであるナイキのスウッシュ、胸スポンサーのbetsson.sportも色が変わる。今季の黄みがかったオレンジから白になる。

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エンブレムとユニフォームの脇には黄色が使われる。エンブレムでは2つの星が黄色になり、脇から肩には、シルエットをすっきりと見せる弧を描くような細い黄色のラインが入る。ポロシャツ風の襟もなくなり、黒地に黒の細い刺しゅうを施した通常の襟に戻る。

パンツとソックスも全面黒となり、背番号とスウッシュは白、クラブのエンブレムは青と白に黄色の星を配したものになる。過去のユニフォームを好むファンには、2001-02シーズンと2002-03シーズンのものを思い起こさせるかもしれない。前者は前面を縁取る黄色のラインがあり、後者は背中を分ける細い黄色のラインが脇まで伸びていた。