インテル、負傷者全員の復帰までの期間は？ それぞれがピッチに戻る時期

インテルは代表戦による中断期間の入り口で、負傷者の動向に注目が集まっている。ラウタロ・マルティネス、マルクス・テュラム、アンジュ＝ヨアン・ボニー、ジョン・ストーンズ、カーティス・ジョーンズ、アレクサンダル・スタンコヴィッチだ。クリスティアン・キヴ監督が状態を見守るのは、ラウタロ、ストーンズ、ジョーンズのように以前からの負傷から回復中の選手と、テュラム、ボニー、スタンコヴィッチのように新たに負傷した選手だ。

ラウタロ

ラウタロ・マルティネスは、ホームでブルージュに敗れた10月13日の試合以来、欠場が続いているが、左太ももの屈筋の違和感からの回復は間近だ。キヴ監督は中断期間明け初戦となる11月22日のアタランタ戦で、背番号10を招集する可能性がある。

テュラム

次の試合 ATA セリエ A 14:45 INT 視聴する

テュラムは右大腿二頭筋に違和感を覚えた。日曜日に勝利したコモ戦での負傷により、木曜日にメアッツァで行われるイタリア戦を含め、代表チームの次の試合を欠場することになった。インテルの医療スタッフの当初の見立てでは、単なる筋疲労とみられる。11月22日のアタランタ戦、あるいは25日のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦での復帰を目指す。間に合わなければ、11月28日のジェノア戦では復帰する可能性がかなり高いはずだ。

ボニー

一方、ボニーの復帰にはさらに時間がかかる。右太ももの屈筋を損傷したためだ。インテル対コモの試合終盤に負傷したこのフランス人選手は、約1カ月の離脱が見込まれ、12月13日のインテル対トリノ、または12月18日のレッチェ対インテルでの復帰が予想されている。

スタンコヴィッチ

スタンコヴィッチが再び起用可能になるまでにも時間がかかる。セルビア代表での月曜日の練習中に筋肉を損傷した。このMFも約1カ月離脱する見込みで、復帰の目安は12月13日のインテル対トリノ、または12月18日のレッチェ対インテルとなる。

ストーンズとジョーンズ

最後に、イングランド人選手2人については、ストーンズが中断期間明けすぐの11月22日に起用可能となる見込みだ。ジョーンズも同様で、インテルが10月8日に発表した右太ももの内転筋の筋筋膜性の違和感による影響から、ほぼ完全に回復している。