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守備陣の刷新を目指すインテルが、アーセナルのセンターバック、クリスティアン・モスケラの獲得を検討していると報じられた。ただ、加入初年度に活躍して評価額が高騰したコロンビア代表DFを、1月にアーセナルから引き抜くのは難しそうだ。

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インテル、モスケラへの関心を再燃

インテルはセンターバック陣の若返りを図る中、モスケラに狙いを定めたと報じられている。『Calciomercato』によると、イタリアのクラブはコロンビア代表DFの獲得に向けた交渉の可能性を探っている。モスケラには以前もジュゼッペ・メアッツァへの移籍が取り沙汰されていた。

ただ、インテルが高く評価していても、1月の移籍市場でモスケラを獲得するのは難しい。プレミアリーグ優勝を経験した同選手の市場価値は、イングランドに渡ってから急騰した。同報道によると、アーセナルは現在、モスケラを約4000万ユーロ（約4000万ユーロ）と評価しており、シーズン途中の移籍には高い壁となる。

コンサ加入後、出場機会が減少

インテルの関心が再燃したのは、モスケラが出場機会を得られずにいる時期だ。アーセナルが夏にイングランド代表の エズリ・コンサ を獲得して以降、今季のモスケラは継続的な出場機会を得られていない。

モスケラの今季ここまでの出場は、公式戦でわずか5試合。内訳はプレミアリーグで2試合、チャンピオンズリーグ、EFLカップ、コミュニティ・シールドで各1試合だ。序列の急激な低下を物語るように、このセンターバックは8月以降、プレミアリーグの試合に一度も出場していない。

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バレンシアからの急成長

インテルがモスケラを追うのは今回が初めてではない。2025年夏にアーセナルが争奪戦を制する前、モスケラがバレンシアでプレーしていた頃から、インテルと同じ街のライバルであるミランの双方が獲得に関心を示していたと報じられている。

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アーセナルが獲得に支払った移籍金は、報道によれば約1500万ユーロ。その投資は、アーセナルにとって忘れがたい2025-26シーズンに早くも実を結んだ。モスケラは アーセナルのプレミアリーグ優勝 とチャンピオンズリーグ決勝進出に重要な役割を果たした。評価額がわずか1年余りで2倍以上になった理由はそこにある。

2027年夏の移籍がより現実的

現時点でジュゼッペ・メアッツァへの移籍は、インテルの補強担当者にとって長期的な構想にとどまる。評価額4000万ユーロの選手をシーズン途中に獲得するのは、極めて難しいとみられている。

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それでも、インテルの関心は次の冬の移籍市場が閉じた後も続く見込みだ。モスケラがコンサの後塵を拝し、出場時間が限られたままであれば、2027年夏の移籍市場が開く際にインテルへの移籍ははるかに現実味を帯びる可能性がある。