共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルは、多才なブラジル人選手カルロス・アウグストとの大幅な契約延長を正式に発表した。モンツァから加入したアウグストは、サン・シーロを本拠地とするクラブでクリスティアン・キヴ監督の下、戦術面での優れた柔軟性と安定したパフォーマンスを示してきた。今回の契約はその活躍を評価したものだ。

広告

インテル、アウグストとの長期契約を確保

インテルは、チームで最も信頼できる選手の一人であるカルロス・アウグストと新たに3年間の契約延長を結んだと発表した。11月26日（木）にクラブ本部で合意がまとまり、2028年までだった契約期間は3シーズン延び、2031年6月までミラノにとどまることになった。

27歳のアウグストは交渉を終え、キャリアの全盛期を現イタリア王者にささげることが決まった喜びを語った。ブラジル人DFは「うれしい。この契約更新を長い間待っていた。寄せられた信頼に、できる限りの形で応えたい」と話した。

戦術面での柔軟性が重要な強みに

契約手続きには代理人のジュゼッペ・リーゾ氏も同席し、キヴ監督率いるチームでアウグストの重要性が高まっていることを強調した。「目標は、素晴らしいパフォーマンスによって勝ち取った新たな地位を認めてもらうことだった。彼を欠くことは誰にもできない」とリーゾ氏は述べ、インテル内でウイングバックとしての序列が急速に上がったことを示した。

今季開幕以降、アウグストはその多才さによってインテルに欠かせない存在となった。アレッサンドロ・バストーニに代わって務めることの多い左センターバックでも、フェデリコ・ディマルコの代役となる左MFでも、同様に力を発揮している。

広告 広告

クラブでの活躍が代表選出にもつながる

今季は得点面でも印象的な結果を残している。セリエAでは10試合で2得点、チャンピオンズリーグでは4試合でさらに2得点を記録。そのうち1点は、マドリードで行われたレアル・マドリード戦でインテルが1-2で敗れた試合で決めたものだ。2024年のインテル加入以来、公式戦通算156試合に出場し、10得点15アシストを記録している。

Related Topics

安定して高いレベルのプレーを続けるアウグストは、イタリア国外でもブラジル代表の目に留まった。サン・シーロでの成長がカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表への招集につながり、直近の代表ウィークには日本に2-3で敗れた試合に出場。代表でも存在感を高めていることを示した。

インテルで獲得したタイトル

インテル加入後、アウグストはセリエA優勝を2度、コッパ・イタリア優勝とスーペルコッパ・イタリアーナ優勝をそれぞれ1度経験した。チャンピオンズリーグでは決勝にも進出し、準優勝を果たしている。

広告

インテルは現在、勝ち点29でセリエAの3位につけ、首位ラツィオとは勝ち点3差。キヴ監督率いるチームは土曜日、サン・シーロにジェノアを迎え、首位との差を縮めることを目指す。