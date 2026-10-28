インテル、奇跡的に無失点を守り、2つのオウンゴールで勝利

インテルは水曜日、セリエAで勝ち点3を積み上げた。前年度王者は最下位ヴェネツィアに何度も決定機を許したが、相手が決め切れず、終盤の2つのオウンゴールで2-0の勝利を収めた。インテルは首位に並ぶラツィオと勝ち点25で並んでいる。

インテルは前半、先制点を奪おうとする姿勢をそれほど見せなかった。数少ないチャンスでも、ヴェネツィアのGKフィリップ・スタンコヴィッチが必要な場面で立ちはだかった。

元フォレンダムのGKにとっては、特別な夜でもあった。セルビア人の彼は、インテルの中盤で先発した兄弟のアレクサンダル・スタンコヴィッチと対戦した。しかし、アレクサンダルも前半にインテルへゴールをもたらすことはできなかった。

インテルは、リオン・ラウバーバッハのゴールがオフサイドで取り消された場面でも救われた。ラウバーバッハはその後もゴールに迫ったが、シュートはGKイヴァン・プロヴェデルに触れてクロスバーをたたいた。

後半半ば、ヴェネツィアに先制の絶好機が訪れた。アコル・アダムスがオフサイドトラップを抜け出してジャンルカ・ブシオへ見事なクロスを送る。ゴール前約10メートルでフリーだったブシオのシュートは大きく枠を越え、インテルは再び難を逃れた。

その後はアダムス自身もゴールに迫り、巧みに決めたものの、半メートルほどオフサイドの位置にいた。終盤にはインテルが攻勢を強め、マルクス・テュラムのヘディングで先制する可能性があったが、ボールはポストの数センチ外を通過した。

それでも80分、インテルが先制する。カルロス・アウグストにファウルの疑いがあったものの、プレーを続けたテュラムの一見危険のなさそうなクロスを、マティアス・モレノがスライディングで自陣のゴールに押し込んだ。スコアは0-1となった。

意気消沈したヴェネツィアは、その直後に0-2とされた。ハカン・チャルハノールのコーナーキックを、レドゥアン・ハルハル（ヴェネツィア）が肩に当ててオウンゴールにしてしまった。ヴェネツィアは終盤に反撃することができず、セリエA最下位にとどまった。