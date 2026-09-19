セリエAの上位対決となったASローマ対インテルは、土曜夜に決着がつかなかった。スタディオ・オリンピコではローマが前半を支配し、マヌ・コネの2発で前半終了時点で2-0と順当にリードした。後半はインテルが明確に優勢となり、ラウタロ・マルティネスの活躍によって追いつき、2-2の引き分けに持ち込んだ。両チームはこれで5試合を終えて勝ち点13となっており、この週末にはコモとラツィオがそれに並ぶ可能性がある。

ローマでは、デフェイン・レンシュとマルテン・デ・ローンとは対照的にドニエル・マレンが先発出場。立ち上がりからそのローマが効率の良さを見せた。パウロ・ディバラがボールをファーへと正確に送り、そこにナウエル・モリーナが入る。アルゼンチン人のクロスから、最後はコネがマヌエル・アカンジの股を抜き、さらにジョゼップ・マルティネスの手をかすめて押し込んだ。1-0となった。

インテルは試合の入りで苦しみ、ニコロ・バレッラはダビデ・マッサ主審への抗議で愚かなイエローカードを受け、自らを苦しめた。フェデリコ・ディマルコの不十分なビルドアップ対応もあって、ローマはほどなくして次のチャンスを得る。しかし、ディバラはペナルティーエリア手前から左足で放ったシュートを枠の上へ外し、期待に応えられなかった。

ローマは引き続きより危険なチームだったが、その場面の数がすぐに決定機へとつながったわけではなかった。マレンの最初のシュートは、ペナルティーエリア内で反転して放ったものの、ゴール上へ外れた。一方のインテルは、突然この試合最初の大きなチャンスを迎える。攻め上がったヤン・ビセックがマリオ・エルモソより先に反応したが、ドイツ人DFはマイル・スヴィラを破れなかった。GKは見事な飛び出しを見せていた。

その時間帯はインテルが主導権を握り、ラウタロにも大きなチャンスが訪れた。ディマルコのクロスにファーで合わせたが、シュートはゴール上へ外れた。これはアルゼンチン人にとって高くつくミスとなり、その直後に逆サイドで2-0となる。コネは当初オフサイドの位置から押し込んだように見えたが、ジャンルカ・マンチーニがボールをそらした場面で、実際にはボールの後方にいたことが確認された。

後半に入ってからも、この一戦は概ねスペクタクルでハイレベルな内容が続いた。その展開は再開直後から始まる。インテルは試合に完全に戻るまで1分も必要としなかった。マルクス・テュラムがラウタロへ通すと、ラウタロはファーへの強烈なシュートでスヴィラをノーチャンスにした。

その後の時間帯にはローマ、インテルの両チームに仕留める絶好機があったが、より力強かったのはアウェーのインテルで、ローマは下がり過ぎたことで自ら危機を招いた。インテルがいくつものチャンスを逃した後、逆にマレンが決めなければならなかったが、反転からの強烈なシュートはちょうどマルティネスの顔面に当たってしまった。

終盤はインテルが圧力を強めた。ラウタロが至近距離からクロスバーを叩いた直後、ついに再びアルゼンチン人が結果を出す。ペナルティーエリア内であまりにも多くの時間とスペースを与えられ、太ももでのトラップ後にスヴィラの手をかすめてゴールを決めた。終盤にはインテルが2-3にも迫った。テュラムのシュートはスヴィラの意表を突いたが、フランス人FWの一撃はGKにとって安堵の半メートル外を転がっていった。



