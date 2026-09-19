セリエAの注目カードとなったASローマ対インテルは、土曜夜に勝者なしで幕を閉じた。スタディオ・オリンピコではローマが前半を支配し、マヌ・コネの2発によってハーフタイム時点で2-0と順当にリードした。後半はインテルが明らかに優勢となり、切り札ラウタロ・マルティネスの活躍で引き分けに持ち込んだ。スコアは2-2。両チームは5試合を終えて勝ち点13となっており、この週末にはコモとラツィオがそれに並ぶ可能性がある。

ローマは、デーフィネ・レンシュとマルテン・デ・ローンとは対照的にドニエル・マレンが先発出場。そのローマはいきなり高い決定力を見せた。パウロ・ディバラがボールをファーサイドへ正確に送り、そこでナウエル・モリーナを捉える。アルゼンチン人のクロスから、最後はコネがマヌエル・アカンジの股を抜き、さらにジョゼップ・マルティネスの手袋をかすめて押し込んだ。1-0となった。

立ち上がりのインテルは苦しみ、その時間帯にはニコロ・バレッラが主審ダビデ・マッサへの抗議で愚かなイエローカードを受け、自らを苦しめた。さらにフェデリコ・ディマルコの不十分なビルドアップ対応から、ローマはすぐに次のチャンスを得た。だがディバラは、ペナルティーエリア手前から左足で放ったシュートを枠の上へ外し、期待に応えられなかった。

ローマは引き続きより危険なチームだったが、その形がすぐに決定機へとつながるわけではなかった。マレンの最初のシュートは、ペナルティーエリア内で反転して放ったものの、ゴール上へと飛んだ。一方のインテルは、突然この試合最初の大きなチャンスを迎える。攻め上がったヤン・ビセックがマリオ・エルモソを振り切った場面だった。しかしドイツ人DFは、見事に飛び出したミレ・スビラを破ることができなかった。

その時間帯に主導権を握ったインテルは、ラウタロにも大きなチャンスが訪れたが、ディマルコのクロスをファーサイドで合わせたシュートはゴール上へ外れた。これはアルゼンチン人にとって高くつくミスとなり、その直後、逆サイドでは2-0となった。コネは最初、押し込んだ場面でオフサイドポジションに見えたが、ジャンルカ・マンチーニがボールをそらした時点で、実際にはボールより後方にいたことが確認された。

後半に入ってからも、この一戦はおおむねスペクタクルかつ高いレベルで進んだ。その流れは再開直後から始まり、インテルは試合に完全に戻るのに1分も必要としなかった。マルクス・テュラムがラウタロへ通し、ラウタロはファーへの強烈なシュートでスビラに何もさせなかった。

その後の時間帯にはローマ、インテルの両方に試合を動かす絶好機があったが、より強さを見せていたのはアウェーのインテルで、ローマは引いてしまったことで自ら危機を招いた。インテルがいくつかの好機を逃したあと、逆サイドではマレンが決めるべき場面を迎えたが、反転からの強烈なシュートはちょうどマルティネスの顔面に当たってしまった。

終盤はインテルが押し込み、ラウタロが至近距離からクロスバーを叩いた直後、ついに再びアルゼンチン人が決めた。ペナルティーエリア内であまりに多くの時間とスペースを与えられると、太ももでのトラップからスビラの手袋をかすめてゴールを奪った。終盤にはインテルが2-3に迫る場面もあった。テュラムのシュートはスビラの意表を突いたが、フランス人の一撃が自身のゴールを半メートル外れて転がっていくのを見て、彼は胸をなで下ろした。



