ラウタロ・マルティネスがゴールlessを打破した。インテルのFWは、2大会9試合目でW杯初得点をマーク。ヨルダン戦（3-1）でPKを決めた。試合後、ネラッツーリの主将はインタビューで次のように語った。





「ストライカーにとって得点は重要だが、何よりもアルゼンチンが勝つことが大切だ。得点できなかったことは辛くなかったが、序盤にオフサイドで取り消された2得点が不安だった。 今日はこの瞬間を最大限に楽しんでいる。祖国を守ることは人間ができる最も偉大なことだからだ。人々は時折、得点にこだわりすぎることがある。僕は周囲の声をよく聞いている。今日、僕が喜んでいるのは、得点を決めたからではなく、アルゼンチンが勝ったからだ」

その後、テレフェのインタビューで4年前のW杯にも言及。「苦しい時期ではなかった。前回大会が多くのことを教えてくれた。 いつまで続けられるか分からないからこそ、一瞬一瞬を楽しみたい。いつもスタンドで応援してくれる家族と一緒にこの瞬間を味わっている。子どもたちが生まれてから、私の人生は変わった。アルゼンチンの人々に伝えたい。私たちはアルゼンチンをできる限り遠くへ導くために全力を尽くす」。