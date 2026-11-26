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3連勝を飾ったインテル。舞台はチャンピオンズリーグだ。シャフタールに1-0、フェイエノールトに3-0で勝利したイタリア王者は、スチッチのPKとラウタロのゴールでシュトゥットガルトにも2-0で勝ち、3試合連続の無失点で3連勝を記録した。

この日の出だしは悪かった。U-23がアウダーチェ・チェリニョーラとのアウェー戦で3-0の敗戦を喫し、セリエCでは、さらにプリマヴェーラもドイツ勢とのホーム戦で3-0で敗れた。ユースリーグでのことだ。その一日をトップチームが持ち直した。

欧州最高峰の大会ではここまで、インテルを上回る無失点試合数を記録したチームはない。ボデ／グリムトと並ぶ3試合だ。奇しくも、そのノルウェー勢は昨年2月のプレーオフでキヴ監督率いるチームを敗退に追い込んだ相手である。

今季、国外での戦いに転機が訪れたのは、レアル・マドリーとブルッヘに開幕から2連敗した後だった。とりわけ、ゾマーとトレゾルディを相手に喫した3-4の敗戦が、サン・シーロでのインテルの欧州における戦術面と精神面の姿勢を事実上変えた。新たな鉄則は「まず失点しない！」だ。

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一方、セリエAではイタリア王者はリーグ戦12試合で17失点を喫している。先週日曜日にベルガモで行われたアタランタとの4-4ではクロスへの対応が弱点だったが、今回はシュトゥットガルトが33本のクロスを試みたにもかかわらず、すべて封じた。

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チャンピオンズリーグ第2節の時点でインテルの守備成績はワーストクラスだった。しかし今は、イタリア王者の6失点を下回るのはアーセナル（4失点）、アトレティコ・マドリーとシャフタール・ドネツク（5失点）だけだ。ベティス、コモ、スポルティング・リスボン、シュトゥットガルト、ボルシア・ドルトムントとは同じ6失点となっている。

そのうちのボルシア・ドルトムントはブンデスリーガ首位に立ち、インテルが次にドイツで対戦するチャンピオンズリーグの相手だ。インテルはその後、1月にホームでリヴァプールと、敵地で勝ち点0の最下位スロヴァン・ブラチスラヴァと対戦する。プレーオフ進出にはあと勝ち点1、上位8チームに入りベスト16へ直接進むにはあと勝ち点7が必要だ。

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この夜の唯一の残念な出来事は、またしても起きた筋肉の負傷で、今回はバストーニだった。幸い、キヴ監督はそのポジションにカルロス・アウグストを起用できる。新契約による残留が事実上決まっているアウグストは、後半に見事な守備でピンチを救った。警告を受けた後のアカンジも同様だった。

一方、移籍市場でインテルとの関連が報じられた若きドイツ人DF、フィン・イェルチュ（2006年生まれ）は、ピオ・エスポジト（2005年生まれ）との競り合いに敗れた。イタリア人センターフォワードは今回もゴールを奪えなかったが、技術面も含めて着実に成長していることを示した。前半に見せた、広いスペースへ走るテュラムを送り出した、正確無比な縦パスがその証拠だ。さらに後半には、ディマルコのクロスをスルーしてラウタロの追加点をお膳立てした。この2つのプレーは、前回のバロンドール受賞者であるバイエルン・ミュンヘンのイングランド代表ハリー・ケインにふさわしいものだった。

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アウグストとピオは、いずれもローマ皇帝の名でもある。首都の話に移れば、フラッテージを擁するラツィオが首位に立っている。そして水曜日のカップ戦は、もう一つの明確なメッセージを発した。レアル・マドリーとマンチェスター・ユナイテッドを苦しめた後、欧州王者パリ・サンジェルマンの本拠地で2-2と引き分けたローマは、セリエA優勝争いでもますます脅威となっている。ガスペリーニ監督は決して侮れない強力なライバルであることを改めて示した。ルイス・エンリケもそう語っている。

最後は、かつてローマに在籍したもう2人についてだ。ダニエレ・デ・ロッシはサン・シーロでインテルと2度対戦する。まず土曜日のセリエA、続いて火曜日のコッパ・イタリアだ。

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2001年、ローマの直近のセリエA優勝時に監督を務めたファビオ・カペッロはガスペリーニを絶賛し、キヴはすべて自分で話してしまうので質問しにくいと語った。また、ピオ・エスポジトをオリバー・ビアホフになぞらえ、ラウタロを批判した。試合前のウォーミングアップで、雨を防ぐためのフードをかぶり、チームメイトとは異なる服装をしていたからだ（詳しくはこちら）。

ローマ出身のシンガーソングライター、フランチェスコ・デ・グレゴーリが教えてくれるように、「選手はそんな細かいことで評価されるものではない。選手の真価は勇気、利他の心、そして想像力に表れる」。

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服装しか指摘するところがないのなら、ラウタロはそれ以外のすべてにおいて模範的だということだ。つまり、カペッロが口にした中身のない批判は、事実上、大きな賛辞に変わる。

今日は感謝祭の日。インテルのすべてのサポーターは、アルゼンチン人FWを自分たちの主将として、そしてその副主将であるバレッラを称えられることに天に感謝している。バレッラは今回もチームを支えるプレーを見せた。