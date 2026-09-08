インテル・ミラノは、チャンピオンズリーグでのレアル・マドリードとの対戦で、いつもとは異なる姿を見せた。イタリア勢は、選手たちの胸元にいつも掲げられているメインスポンサーのロゴが入っていないユニフォームで試合に臨んだのだ。

スペイン紙「マルカ」によれば、これは戦術的な決定でも、レアル・マドリードや欧州サッカー連盟が課した措置でもなく、試合が「サンティアゴ・ベルナベウ」で開催されることを踏まえた、賭博会社の広告に関するスペインの法律に関係するものだという。

インテルの通常のユニフォームには、ゲーム・スポーツ賭博分野のある企業のロゴが入っており、これがスペインでの試合開催中にそのブランドを表示することへの制限を課している。

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これを受け、イタリアのクラブはレアル・マドリードとの対戦にあたり、開催国で適用される規則を遵守するため、選手たちのユニフォームからスポンサーのロゴを一時的に外さざるを得なかった。

この措置は、インテルのユニフォームへのスポンサー表示を恒久的に禁止するものではなく、その法律が賭博会社の広告に同様の制限を課している国で開催される試合や大会に限られる。

インテル・ミラノは、火曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕節で、レアル・マドリードに1－2で敗れた。

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