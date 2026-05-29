インテル・ミラノの負債の仕組み：債券と金融工学

蘇寧グループにとって最も重要な財務決定は2017年12月に行われた。買収からわずか1年半後、インテルはエリック・トヒル氏在任中に設立された特別目的会社（SPV）「Inter Media & Communication」を通じて3億ユーロのシニア担保付債券を発行した。この5年債のクーポン率は4.875％で、2022年12月に満期を迎える予定だった。

クラブは直接借り入れるのではなく、SPVを通じて将来のメディア・スポンサー収入を証券化し、放送収入や商業契約、知的財産権などを担保に提供した。これにより将来のキャッシュフローを市場に売却し、即時の流動性を確保した。

同様の仕組みはレアル・マドリードも2019年のベルナベウ改修債で採用した。2014年のSPV設立は売却益を得る一時的な会計取引だったが、17年の債券発行でその概念は体系化され、将来の営業収益を継続的な融資源泉へと変えた。

この仕組みにより、インテルが将来得るメディア・スポンサー収入はまず債券保有者に支払われ、クラブへはその後となる。つまり、営業キャッシュフローがサッカー事業に回る前に利払い義務を履行する必要があり、債券保有者が事実上優先される構造となった。

今回の発行で得た収益は、主に2つに活用された。1つ目は既存負債の借り換え、2つ目は運転資金の柔軟性向上だ。この債券は選手獲得や移籍費用には使われていない。サッカー部門は依然として株主支援、移籍金の分割払い、増加する給与負担に依存している。この債券が果たしたのは、変動が大きく季節影響を受ける収益の一部を、予測可能な前払いの流動性へ転換することだった。

ただし、これには代償があった。

当初のクーポン率は4.875％で、投資適格級未満のサッカー資産としては割安に見えた。しかし年間約1,500万ユーロの利払いが必要となり、クラブの資金調達コストはさらに膨らんだ。2017/18シーズンには純利払い総額が約3,500万ユーロに達し、年間収益の10％を占めた。

しかし蘇寧にとって、負債は継続的な資本注入より低コストだった。自己資本は所有権の希薄化を招くが、負債は支配権を維持しつつ流動性を供給する。その代償として、将来の失敗リスクはクラブの将来収益に転嫁された。

債券による資金調達の大きな利点は柔軟性です。コロナ禍はその証拠です。満員のスタジアムとサポーターはサッカーの要であり、クラブの重要な収入源です。無観客試合は試合日収益を激減させました。 2020/21シーズン、インテルは試合日収益をほぼゼロとし、約4,500万ユーロの減収となった。流動性確保のため、クラブは2020年に債券を7,500万ユーロ追加発行し、残高は3億7,500万ユーロに増加。利払い負担も膨らんだ。 2021/22シーズンには純利息が約4,800万ユーロ（年間収益の約12%）に達した。

2022年初頭には、2017年発行の最初の債券が満期を迎え、蘇寧も中国での財務圧力が高まっていた。借り換えは不可避だった。

借り換えの罠

2022年2月、インテル・メディア・アンド・コミュニケーションは2027年満期、担保付きシニア債4億1500万ユーロを発行した。クーポンは6.75％に上昇した。 わずか4年で190bp近く上昇したこの金利は、世界的な信用収縮とIMCの財務悪化を反映していた。格付けは引き下げられ、営業損失が積み上がり、パンデミックの余波は財務諸表の至る所に表れていた。

この借り換えでレバレッジ・サイクルの真のコストが顕在化した。株主貸付や銀行融資などの費用を除いても、債券の年間クーポン支払額は約2億8,000万ユーロに達する。

こうした構造的な問題はますます顕著になった。2023/24シーズン、インテル・ミラノの純金利負担は約3億5,000万ユーロに達し、セリエAで突出。ユヴェントス約2,000万ユーロ、ASローマ約1,100万ユーロに対し、エリオット・マネジメント撤退後に資本を軽くしたACミランは100万ユーロ未満だった。

純金融負債も約3億1100万ユーロと国内最高水準で、営業利益の1ユーロごとにまず資金調達コストを差し引いたうえで株主へ価値を還元する状況だった。

この債務は次第にスポーツ戦略にも影響を及ぼし始めた。当初、債券プログラムは流動性確保と運転資金安定に役立ったが、やがてサッカー運営の構造的制約へと変わった。

移籍市場がそれを証明している。2018/19から2021/22の4シーズンでインテルは累計約2億7,100万ユーロの純支出を計上したが、その後の3シーズンでは約5,600万ユーロの黒字に転じた。買い手から売り手へと立場が変わったのだ。

拡大投資期は終わり、選手売却や給与削減、流動性管理が中心の時代へ。

これはファイナンシャル・エンジニアリングの典型的な姿だ。インテルのサッカーへの投資が止まったわけではない。自社資金をサッカーに投じることを徐々にやめたのだ。

2017～2024年、この債券プログラムは借り換えやチーム再建、流動性確保に資金を供給した。一方で、繰り返される利払い負担がスポーツ面での野心を静かに制約した。損益計算書では利払い費がピッチへの投資を左右する主要因となった。

キャッシュフロー計算書はこの構造を明らかに示している。

2018/19～2023/24シーズンの営業CF（税・利子前）は以下のとおりだが、税・利子を差し引いた後のCFは大幅に減少した：

Cleats & Cashflows

インテルにおける利息・税引前／後の営業キャッシュフローの推移を示す表（単位：百万ユーロ）

Cleats & Cashflows

図6は、キャッシュフロー計算書に基づき、営業CF、運転資本調整後CF、フリーCF、支払利息の推移を示す。

この債券サイクルの解消は、オークツリーがクラブを掌握して初めて実現した。2025年、インテルは2027年満期債をクーポン率4.52％の2030年満期新債に借り換え、年間利払いコストを約1,200万ユーロ削減した。

クレジット市場は、この3つの取引を通じてガバナンスサイクル全体を事実上価格に反映させた。

2017年：4.875％（蘇寧の所有権見通しは楽観的）

2022年には6.75％に上昇したが、この頃にはレバレッジと経営の脆弱性が顕著だった。

2025年：オークツリーによる買収で債権者の信頼が回復した後

債券市場は、サッカー界が気づく前にガバナンス移行を織り込んでいた。

インテルが築いた黄金期は、持続可能な営業利益ではなく、レバレッジや証券化、将来のキャッシュフローの現金化で支えられていた。

インテルの成功は事業活動で得た資金ではなく、未来のキャッシュフローを売却して賄われた。

しかし2022年までに、債券プログラムだけではその構造を維持できなくなった。次の章では、その崩壊過程を描く。



