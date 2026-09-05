レアル・マドリードは、来週火曜日に控えるインテル・ミラノとの一戦を前に、新たな痛手を負った。この試合はチャンピオンズリーグ開幕戦となるが、その直前にマルク・ククレジャが筋肉の痙攣に見舞われ、レアル・ベティス戦の終盤に途中交代を余儀なくされたのだ。この試合はチームにとって今季初黒星となった。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」によると、現時点で負傷は深刻ではないとみられるものの、ククレジャがインテル・ミラノ戦に間に合う可能性は限定的だという。特に、レアル・マドリードが来週日曜日まで練習を再開しないため、このスペイン人サイドバックは同試合を欠場する可能性のある選手の一人に名を連ねている。

ククレジャは先発でこの試合に臨んでいた。スタメン起用の計算において、アルバロ・カレーラスよりも優先される選択肢として起用されていたが、痙攣による筋肉の痛みでピッチを去らざるを得なかった。

ククレジャの負傷は、レアル・マドリードにとって厳しいタイミングで訪れた。同チームはすでに増え続ける離脱者リストを抱えており、負傷によりチュアメニ、ミリトン、ロドリゴ、メンディ、エンドリック、加えて出場停止によりギュレル、ベルナルド・シウバ、カマヴィンガが名を連ねている。

レアル・マドリードのコーチングスタッフは、今後数日間でククレジャの最終的な状態を見極めることになる。インテル・ミラノとの一戦は重要な意味を持っており、レアル・ベティスに敗れたことでその重要性はさらに増した。チャンピオンズリーグの開幕戦は、チームが危機を乗り越える力を試す早期のテストとなる。