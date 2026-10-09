インテル・マイアミの監督を務めるハビエル・ゴンサレスは、アルゼンチン代表が国際試合からの引退後、スターであるリオネル・メッシの不在を痛切に感じることになると強調するとともに、ファンに対しては、この選手がアメリカのクラブに在籍する期間を楽しんでほしいと呼びかけた。

金曜日に行われた発言の中で、ゴンサレスはベナン戦となった送別試合について、ESPNが伝えたところによると、次のように語った。「信じられないほど濃密な時間だった。明らかに私は彼のすぐそばにいたが、結局のところ、あの瞬間は彼だけのものであり、彼自身の時間だった」

さらにこう続けた。「大切だったのは、彼がその時間を楽しむことだけだった。私はただ彼に、楽しんでほしい、そしてこのすべての愛を、アルゼンチンからだけでなく世界中からの愛を、存分に受け止めてほしいと伝えた」

インテル・マイアミの監督はこう語った。「もちろん、あのユニフォームでの彼はいなくて寂しがられるだろう。しかし今日、彼はここで我々と一緒にいる。だから、今こうして一緒にいることを楽しまなければならない。彼自身も、引退した日から人生の最後の日まで、それを恋しく思うだろう。彼にとって代表とは、あのユニフォームを着ることそのものだったことに、私は微塵の疑いも抱いていない。彼は常に、自分がそこに残した足跡と築き上げた遺産を懐かしく思うだろう。しかし残念ながら、我々はもう二度と、あのユニフォームでの彼を見ることはない。だからこそ、ここにいる者たちはそれを楽しむべきだ。今や彼は我々のものであり、だから私は彼を楽しまなければならない」

ゴンサレスは、メッシが持ち前の高い勝負への精神によってアルゼンチンに不滅の遺産を残し、周囲の者たちを日々成長するよう鼓舞してきたと説明し、こう述べた。「レオは毎日、ある種のメンタリティーを伝える人物だ。彼はチームメイトに、そして我々一人ひとりに、あらゆる面で100%を出すよう求めるのだ」

さらにこう付け加えた。「彼は生まれながらの競争者だ。どの練習でもそれが見て取れ、本当に驚くべきことだ。彼は39歳でありながら、絶えず新たな挑戦を追い求めている。これはチームメイトだけでなく、コーチングスタッフにとっても、クラブにとっても、全員にとって素晴らしいことだ。彼は一日一日、より良くなるようにと君を駆り立ててくれる」

ゴンサレスはアルゼンチンのスターへの称賛を続けてこう語った。「だからこそ彼は手本となる存在なのだ。先ほども言ったように、彼はそこに遺産を残したからこそ代表でその不在が惜しまれるだろうし、彼はここでも遺産を残している。彼が到着した瞬間からクラブは変わった。彼は我々を日々向上させ、あらゆる方法で準備を整えるよう駆り立ててくれる。そして彼は幸せそうで、その時間を楽しんでいるのが見える。それは私にとっても非常に嬉しいことだ」

メッシと所属するインテル・マイアミは、土曜夜に「アウディ・フィールド」でDCユナイテッドと対戦する準備を進めている。これは国際試合期間からの再開後、チームにとって初の試合となる。

インテル・マイアミは現在、27試合で勝ち点46を獲得し、東カンファレンスの順位表で3位につけている。これはアメリカのリーグで5試合に及んだ白星なしのネガティブな連続記録に続くもので、その間、チームは直近のリーグ戦4試合連続で引き分けと敗北を喫していた。それでもチームは、9月16日に行われたリーガス・カップの大会でクルス・アスルを2点無失点で下し、貴重な勝利を収めた。